مصرفي يتوقع انتعاش الطلب على التمويل العقاري بعد تثبيت سعر الفائدة

توقع خبير مصرفي، أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة، انتعاشاً في الطلب على التمويل العقاري بعد تثبيت سعر الفائدة الرئيس من قبل المصرف المركزي تزامناً مع قرار التثبيت من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد السيطرة على ارتفاعات التضخم في الولايات المتحدة.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» أعلن أول من أمس، أنه توقف مؤقتاً عن رفع معدلات الفائدة، وذلك بعد 10 زيادات متتالية على مدار 15 شهراً بدأت في مارس 2022.

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن «تثبيت سعر الفائدة من قبل المصرف المركزي على خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بسبب سياسية ربط الدرهم بالدولار، سيشجع البنوك على تقديم عروض وتسهيلات أكثر، لاسيما في التمويل العقاري، نظراً لارتباطه بالإيبور (سعر الإقراض بين البنوك)، الذي يرتفع أو ينخفض طردياً مع كل زيادة أو تراجع للفائدة الرئيسة».

وأوضح عرفات، لـ«الإمارات اليوم»، أن الفترة الماضية شهدت زيادات متتالية في أسعار الفائدة، أوجدت نوعاً من التحفظ على التقدم بطلب التمويل انتظاراً لتثبيت الفائدة الرئيسة الذي جاء بالتزامن مع إطلاق العديد من المشروعات العقارية الضخمة في كل من دبي وأبوظبي، معرباً عن أمله في أن يكون ذلك بداية انتعاشه قوية للقطاع العقاري ومن ورائه باقي القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعقار.

وبيّن أن هناك زيادة على قيمة أقساط التمويل العقاري صاحبت كل زيادة في سعر الفائدة الرئيس على مدار العام ونصف العام الماضيين، لافتاً إلى أنه مع توقف الرفع تستقر قيمة القسط الشهري ما يخفف الأعباء عن العملاء.

وكان مصرف الإمارات المركزي قرر مساء أول من أمس، الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.15%، وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2023.

وجاء القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة «الاحتياطي» دون تغيير في اجتماعه الذي عقد الأربعاء.

كما قرر«المركزي» الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة «الاحتياطي» المعتمد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي؛ كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.