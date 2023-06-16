«تيكوم» تعيد تمويل تسهيلاتها الائتمانية بشروط أفضل

أعلنت «مجموعة تيكوم»، المُدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، إنجازها اتفاقية لإعادة تمويل تسهيلات غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 7.6 مليارات درهم، حيث ستحل محل اتفاقيات التسهيلات القائمة طويلة الأجل المسحوبة جزئياً وبالقيمة الإجمالية ذاتها.

وأفادت المجموعة بأن هذه الاتفاقية ستثمر نتائج إيجابية من شأنها تعزيز حجم التدفق النقدي من خلال تزويد المجموعة بالسيولة النقدية اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ خططها واستراتيجيتها الواضحة والمدروسة للنمو. وأوضحت المجموعة أنه ومن خلال الاتفاقية الجديدة، فقد نجحت في الحصول على شروط تمويلية وتجارية أفضل، ما سيسهم في تحقيق وفورات فورية في نفقات الفائدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كما تمكنت المجموعة من زيادة مدة الاستحقاق، إضافة إلى مرونة في السحب من مبلغ التسهيلات حتى تاريخ الاستحقاق. وبحسب الاتفاقية، فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من جزأين: الأول عبارة عن تسهيل لأجل بقيمة 4.4 مليارات درهم، (وهو المبلغ المستخدم من إجمالي التسهيلات الحالية)، والثاني عبارة عن تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 3.2 مليارات درهم، (والذي يعادل المبلغ المتاح وغير المستخدم من التسهيلات الحالية)، حيث سيتم سداد التسهيلات دفعة واحدة عند نهاية فترة الاستحقاق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «ستتيح لنا التسهيلات الجديدة مرونة مالية أكبر، حيث ستساعدنا على خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز الرافعة المالية للمجموعة، بما يسهم في دفع مسيرة المجموعة فضلاً عن تحقيق قيمة أكبر لمساهمينا».