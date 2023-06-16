تنقلات في الفريق التجاري لـ«طيران الإمارات» عبر محطاتها الخارجية

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تنقلات جديدة في فريقها التجاري عبر محطاتها الخارجية في غرب ووسط وشرق آسيا والمحيط الهندي. وتتماشى هذه التنقلات مع استراتيجية الناقلة الرامية إلى تعزيز خبرات وقدرات الكفاءات الوطنية، وتحفيز المبادرات التجارية للناقلة، وتعزيز وجودها في الأسواق الرئيسة عبر شبكة رحلاتها.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم في بيان، أمس: «فخورون بقدرات ومؤهلات وخبرات الكفاءات الوطنية في فريقنا، وعازمون على مواصلة الاستثمار في تطويرهم مهنياً، حيث نؤمن بأن تمكينهم وتنمية قدراتهم وخبراتهم، سيتيح تطوير مجموعة قوية من قادة المستقبل المؤهلين والقادرين على استغلال فرص النمو، ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة بمنتهى الكفاءة».

وأضاف كاظم: «كلنا ثقة بأنهم سيقومون من خلال أدوارهم الجديدة بتمثيل (طيران الإمارات) بشكل متميز في مختلف الأسواق التي تعمل فيها الناقلة، وخدمة عملائنا وتعميق العلاقات مع شركائنا، إضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية لـ(طيران الإمارات) في الأسواق الرئيسة».

وأشار إلى أن هذه التنقلات تشكل جزءاً محورياً من برنامج المديرين التجاريين للمحطات الخارجية، الذي يتمتع بسجل حافل يمتد لأكثر من 25 عاماً، تم خلالها تأهيل وتمكين العديد من مواطني دولة الإمارات.

واعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، ستشمل التغييرات في فريق «طيران الإمارات» التجاري كلاً من:

راشد العارضة، المدير الإقليمي في سنغافورة وبروناي حالياً، الذي سيتولى منصب مدير «طيران الإمارات» في سريلانكا وجزر المالديف، إضافة إلى راشد الفجير، المدير الإقليمي لإيران وآسيا الوسطى حالياً، حيث سيتولى منصب المدير الإقليمي لسنغافورة وبروناي.

كما تشمل التغييرات، محمد الحمادي، مدير منطقة بنغلادش حالياً، الذي سيتولى منصب مدير إيران وآسيا الوسطى، فيما سيعيّن جابر محمد مديراً لمنطقة بنغلاديش، في حين سيتولى ماجد الفلاسي، مدير السودان حالياً، منصب مدير فيتنام، بينما سيتم تعيين شاندانا دي سيلفا، مدير سريلانكا وجزر المالديف حالياً، في منصب مدير الاتصال الحكومي في سريلانكا والمالديف.

برنامج

يمثل برنامج «طيران الإمارات» التجاري للمحطات الخارجية، أحد المسارات الوظيفية العديدة التي تقدّمها مجموعة الإمارات لمواطني دولة الإمارات.

ويدعم البرنامج هدف الناقلة لتمكين وتطوير الكفاءات الوطنية، إذ يوفر للمواطنين الفرصة لاكتساب القدرات والخبرات عبر العمليات التجارية المتنوعة للناقلة، وبناء المهارات اللازمة لتولي مناصب قيادية في المستقبل.

وبهدف دعم خططها المستقبلية لتعزيز وتوسيع أنشطتها وعملياتها، تحرص مجموعة الإمارات على وجود أعداد متنامية من المديرين التجاريين المستقبليين، من خلال التوظيف المستمر للخريجين الجدد من مواطني الدولة، وضمّهم إلى البرنامج.

دبي - الإمارات اليوم