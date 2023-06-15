محمد بن راشد يتفقد مرفق «طيران الإمارات» لإجراءات السفر في «دبي المالي العالمي»

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرفق «طيران الإمارات» لإجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في تغريدة لسموه على «تويتر»: «تشرفنا باستضافة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مرفق (طيران الإمارات) لإجراءات السفر بمركز دبي المالي العالمي».

وتابع سموه: «يوفر المرفق الذي يعد من أحدث مشروعاتنا والكائن في قلب الحي المالي الراقي بدبي، خيارات عدة للمتعاملين لإنهاء إجراءات سفرهم بسلاسة تامة».

مرفق السفر

وافتتحت «طيران الإمارات» في أبريل الماضي، مرفق إنجاز إجراءات السفر في قلب الحي المالي في دبي، ما يتيح للمتعاملين حجز الرحلات وإنهاء إجراءات سفرهم، وتسليم الأمتعة، والتسوق لشراء أساسيات السفر وتوفير الوقت في المطار. ويقع المرفق ضمن منطقة النخبة «آي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي.

ويتمتع مرفق إجراءات السفر والمبيعات الذي يأتي في إطار استثمارات «طيران الإمارات» المستمرة لتعزيز تجربة المتعاملين، بموقع متميز، إذ يتيح للمسافرين تسليم أمتعتهم في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة وحتى أربع ساعات قبل الرحلة، والوصول إلى المطار براحة تامة.

ويمكن للمتعاملين إنهاء إجراءات سفرهم يومياً من الساعة 8:00 صباحاً إلى 10:00 ليلاً، ليبدؤوا تجربة سفرهم بخدمة سلسة عبر أكشاك الخدمة الذاتية، أو على الكاونترات لدى وكلاء «طيران الإمارات»، أو بأول إجراءات آلية في العالم بمساعدة الروبوت «سارة» Sara.

الروبوت «سارة»

ويقوم نظام إجراءات السفر الآلي المبتكر والمتحرك «سارة» بمطابقة الوجوه بجوازات السفر الممسوحة ضوئياً، وتسجيل المسافرين، وإرشادهم إلى منطقة تسليم الأمتعة.

وبفضل شاشته المسطحة LCD قياس 2.5 متر التي تعرض أحدث محتوى للوجهة من «طيران الإمارات»، بما في ذلك خريطة شاشة تفاعلية تعمل باللمس، فإن مرفق إجراءات السفر والمبيعات يعد بمثابة مساحة عصرية واسعة وأنيقة، توفر الفرصة لحجز التذاكر وتصفح مستلزمات السفر، وتسليم الأمتعة وإنهاء الإجراءات، مع خدمة مدفوعة الأجر لصف السيارات لركاب طيران الإمارات.

ويحصل المتعاملون أيضاً على مشورة وعروض من الخبراء حول الوجهات الشائعة، كما يقدّم مستشارو السفر المساعدة لشراء تذاكر الرحلات المستقبلية، وإدارة الحجوزات القائمة وشراء الترقيات، إضافة إلى اختيار المقاعد المفضلة وترتيبات الأمتعة الإضافية إذا لزم الأمر.

أحمد بن سعيد:

«المرفق أحدث مشروعاتنا ويوفر خيارات عدة للمتعاملين لإنهاء إجراءات سفرهم بسلاسة تامة».

اكتشاف المنطقة وعروض خاصة

يستمتع ركاب «طيران الإمارات» الذين يحملون بطاقات صعود صالحة، ويرغبون في اكتشاف المنطقة أو قضاء بعض الوقت للاسترخاء قبل رحلتهم، بالوصول مجاناً إلى مرافق راقية مختارة في «آي سي دي بروكفيلد بليس»، وخصومات حصرية، وعروض خاصة عبر مجموعة من المطاعم والصالات الرياضية والمتاجر الفاخرة.

كما يمكنهم الاستمتاع - في محيط مركز دبي المالي العالمي - بمجموعة متنوعة من الخدمات، والتسوق والمأكولات العالمية والمعارض الفنية، بما في ذلك المتنزه الواسع في شارع بوابة المركز.

وعندما يحين وقت السفر، يمكنهم الوصول مباشرة إلى المطار بسيارة أجرة، أو بخدمة «طيران الإمارات» المجانية (سيارة مع سائق)، أو السير 10 دقائق للوصول إلى محطة مترو المركز المالي، والانتقال بسلاسة إلى محطة مترو المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي.