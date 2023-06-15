"ستاليونز" و"كيو القابضة" تطلقان مشروعا مشتركا بقيمة 320 مليون درهم

أعلنت مجموعة ستاليونز الإمارات ، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات البناء ، اليوم عن إطلاق مشروع مشترك مع "كيو القابضة" المطور الرائد في أبوظبي ، تحت اسم "سنتشيري ڤيلج"، وهو عبارة عن مشروع سكن موظفين بقيمة 320 مليون درهم في جزيرة الريم في أبوظبي.

ويتضمن المشروع إنشاء مجتمع حديث للسكن، ويؤكد التزام مجموعة ستاليونز الإمارات و"كيو القابضة" بتوفير حلول سكنية استثنائية وشاملة للموظفين في مختلف المجالات ، ويلبي الاحتياجات المتنوعة لسكن الموظفين في قطاعات مثل الرعاية الصحية والنقل والضيافة وغيرها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليونز الإمارات، كايد خرمة: "يُظهر المشروع التحويلي التزامنا الراسخ بإحداث تغير في قطاع إسكان القوى العاملة. حيث نهدف من خلال إنشاء المشروع المشترك توفير حلول معيشية استثنائية للموظفين و تلبية الاحتياجات السكنية المتنوعة للمهنيين في مختلف القطاعات في العاصمة".

وقامت "سنتشيري ڤيلج" مؤخرًا بتعيين شركة GBH العالمية للمقاولات كمقاول رئيسي لبناء مشروع سكن موظفي "ريم هيلز" بينما تم تكليف شركة التطوير (RDC) كشركة إدارة التطوير لهذا المشروع المهم في العام الماضي.

وعلى مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، أنجزت RDC جميع الأعمال الأساسية اللازمة ، بما في ذلك إجراءات الجدوى الدقيقة، الدراسات، تطوير التصميم الشامل، التخطيط الدقيق للبناء، إجراءات الشراء المبسطة، ومختلف المهام الأخرى التي لا غنى عنها وذلك لضمان التقدم الناجح للمشروع.

ويقع مشروع "ريم هيلز" في جزيرة الريم ، وسيستوعب عند اكتماله ما يقرب من 5000 موظف ، وسيوفر بيئة معيشية مناسبة تتميز بمجموعة شاملة من المرافق المجتمعية مما يقدم تجربة مجتمعية شاملة.