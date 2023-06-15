الأسهم المحلية تربح 29.5 مليار درهم في 3 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري، إذ ربح رأسمالها السوقي نحو 29.5 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.317 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع الماضي، إلى 3.346 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.703 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و642.617 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وفي الفترة ذاتها، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5% عند مستوى 3717.07 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.06% إلى مستوى 9392.56 نقطة.

وعلى المستوى اليومي، عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4%، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 942 مليون درهم، كما ازداد مؤشر سوق دبي المالي 0.1%، وبتداولات 671 مليون درهم.

وارتفع سهم «جي إف إتش» 9.1%، وسهم مجموعة «إي آند» (اتصالات سابقاً) بنسبة 0.9%. كما ارتفع سهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 0.3%. وكان سهم «إشراق للاستثمار» الأكثر تداولاً.

وفي دبي، ارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.8% عند سعر 6.19 دراهم، مع إطلاق مشروع جديد لها بقيمة 73.4 مليار درهم. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4% عند سعر 14.55 درهماً، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام. كما صعد سهم «الأنصاري» بنسبة 2.5%.