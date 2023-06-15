التضخم في دبي ينخفض إلى أقل مستوى منذ بداية 2023

سجل التضخم في دبي أقل مستوياته منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى 3.05% خلال مايو الماضي، مقارنة بأبريل الذي سجل 3.27%، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن مركز دبي للإحصاء.

وتراجع التضخم في دبي للشهر الرابع على التوالي خلال مايو الماضي، إذ بلغ 3.27% في أبريل، و4.32% في مارس، و4.90% لشهر فبراير.

وكشفت بيانات مركز دبي للإحصاء تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دبي، خلال مايو الماضي 107.25 نقاط، مقارنة بشهر أبريل السابق عليه، الذي سجل 107.41 نقاط.

وتراجع التضخم في دبي على أساس شهري مع انخفاض أسعار خمس مجموعات سلعية، شملت: «الترفيه والثقافة والرياضة» بنسبة 9.02%، «الملابس وملبوسات القدم» 0.98%، «العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة» 0.77%، «المطاعم والفنادق» 0.37%، و«الطعام والمشروبات» 0.06%.

بالمقابل، سجلت أربع مجموعات سلعية ارتفاعاً على أساس شهري، شملت: «السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» بنسبة ارتفاع 0.43%، «خدمات النقل» 0.56%، «الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وتصليحها» 0.11%، «المعلومات والاتصالات» 0.02%، بينما استقرت أسعار أربع مجموعات، شملت: «التبغ»، «التعليم»، «الصحة»، و«التأمين والخدمات المالية».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار 10 مجموعات سلعية رئيسة، هي: «الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وتصليحها» 8.22%، «السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود» 5.74%، «التأمين والخدمات المالية» 4.88%، «الطعام والمشروبات» 4.83%، «المطاعم والفنادق» 4.56%، «الملابس وملبوسات القدم» 4.09%، «العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة» 2.21%، «التعليم» 1.55%، «الصحة» 0.68%، و«المعلومات والاتصالات» 0.33%.

بينما تراجعت أسعار ثلاث مجموعات، هي: «التبغ» بنسبة 8.11%، و«النقل» 7.09%، «الترفيه والثقافة والرياضة» 1.18%.