غرفة دبي العالمية تقود بعثة تجارية إلى معرض «سايتكس»

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تنظيمها بعثة تجارية مؤلفة من سبع شركات عاملة في دبي، للمشاركة في معرض جنوب إفريقيا التجاري الدولي «سايتكس»، الذي تستضيفه مدينة جوهانسبرغ في الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2023.

وأفادت غرفة دبي العالمية بأنها تهدف إلى توسيع شبكة تلك الشركات، واستكشاف فرص جديدة لتصدير منتجاتها إلى جنوب إفريقيا، والترويج لها في أسواق المنطقة.

وتعمل الشركات المشاركة في البعثة ضمن قطاعات التصنيع والإنتاج، وتتخصص بشكل أساسي في تصنيع الأجهزة والمنتجات الكهربائية، والمعدات المكتبية، وآلات البناء والكبلات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

ويأتي تنظيم البعثة التجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي أطلقتها الغرفة بهدف دعم توسع أعضائها وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية.

وتتطلع الغرفة إلى تنظيم وتنسيق اجتماعات للشركات السبعة مع شركات في المعرض، بهدف دعم التوسع الخارجي لشركات دبي في القارة السمراء، وتحديداً في جنوب إفريقيا.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تعتبر القارة الإفريقية من الأسواق الاستراتيجية المهمة لمجتمع الأعمال في دبي، في وقت نتطلع من خلال مشاركتنا في معرض (سايتكس) إلى مساعدة أعضائنا في توسيع نطاق أعمالهم من خلال عقد شراكات استثمارية جديدة، إما عبر توسيع نطاق تجارتهم مع إفريقيا، أو من خلال تأسيس تواجد لهم في جنوب إفريقيا».

وشدد لوتاه على أن المشاركة في «سايتكس» تنسجم مع الأولويات الاستراتيجية للغرف، والمتمثلة بدعم ومساعدة 100 شركة صغيرة ومتوسطة على توسيع نطاق نشاطاتها واستثماراتها وشراكاتها مع الأسواق العالمية بحلول عام 2024.