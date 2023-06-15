«أراضي دبي»: منظومة العمل العقاري في الإمارة أصبحت قِبلة للمقارنات العالمية

شاركت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في النسخة الأولى من «منتدى قطر العقاري»، الذي سلط الضوء على التحديات والرؤية المستقبلية لقطاع العقارات في قطر، في وقت أكد مسؤولو الدائرة، أن الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص من أهم عناصر النجاح في دبي، لافتين إلى أن منظومة العمل العقاري في دبي بلغت درجة عالية من النضج، وأصبحت قِبلة للمقارنات العالمية.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «نقل المعرفة والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج يحقق التطور المنشود لدى الجميع، ونعرب في (أراضي دبي) عن استعدادنا الدائم لتقديم كل أشكال التعاون والدعم في مختلف مجالات القطاع العقاري للأشقاء في دولة قطر، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تنعكس آثارها ايجاباً على ترسيخ الجهود الرامية إلى خدمة مجتمعاتنا وأوطاننا».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إحدى مؤسسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، في جلسة حوارية خاصة تحت عنوان «حوكمة القطاع العقاري»، إن «أحد أهم عناصر النجاح في دبي هو الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، وتمكينه من النهوض، وإن الأساس الرئيس هو حفظ الحقوق العقارية وتعزيز الثقة، والتي إذا ما تحققت فقد تم تحقيق معنى الحوكمة بكامل عناصرها للمستثمر والسوق العقارية».

وأكد بن غليطة أن منظومة العمل العقاري في دبي بلغت درجة عالية من النضج، وأصبحت قِبلة للمقارنات العالمية، كما يعدّ الاستثمار فيها آمناً ومستقراً، ويعتبر الخيار الأول في المنطقة.

وفي جلسة عن الابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة، عرض الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية، خليفة السويدي، تجربة الأتمتة الرقمية في قطاع العقارات في إمارة دبي، مشيراً إلى أنها أسهمت في تسهيل العديد من الإجراءات الحكومية والخاصة للملاك والمستأجرين من خلال نافذة واحدة تم تصميمها وتنفيذها بشكل احترافي من قبل كوادر وطنية عالية التأهيل، راعت كل الأنظمة الحكومية والخاصة، وأوجدت ارتباطاً بين مختلف قواعد البيانات تحت تطبيق واحد هو «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.