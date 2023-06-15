تخفيضات مبكرة ترفع الإقبال على مراكز التسوق في أبوظبي

تشهد مراكز تسوق في أبوظبي زيادة في إقبال المستهلكين، بنسب تفوق 30%، وذلك لشراء لوازم السفر والعطلة الصيفية، بعد أن بدأت هذه المراكز تخفيضات مبكرة بنسب تصل إلى 70%. وتوقع مسؤولان في مركزي تسوق زيادة في مبيعات المحال التجارية بنسب تصل إلى 40%، مشيرين إلى أن موسم تخفيضات الصيف الذي جاء مبكراً العام الجاري يعد الأكبر والأوسع على مدار العام، في وقت طالب فيه مستهلكون بتمديد التخفيضات فترة أطول.

وقال المستهلك حسن فوزي، إن مراكز تسوق عدة في أبوظبي طرحت تخفيضات بنسب تصل إلى 70%، وذلك على طائفة واسعة من السلع بمناسبة موسم السفر والعطلات الصيفية، لافتاً إلى أن التخفيضات شملت عروضاً مثل شراء قطعة والحصول على الثانية مجاناً، وأخرى تبدأ من خمسة دراهم لقطعة الملابس، للمرة الأولى.

وأضاف أن مشترياته تركزت على السلع المخفضة، وشملت ملابس وهواتف ذكية وهدايا، مبيناً أن التخفيضات جاءت مبكرة العام الجاري، إذ تبدأ عادة في يوليو، واقترح فوزي تمديد التخفيضات فترة أطول.

من جانبها، قالت المستهلكة إحسان عبدالله، إن مراكز تسوق عدة في أبوظبي طرحت تخفيضات مبكرة بمناسبة موسم السفر والعطلات الصيفية، بنسب تصل إلى 70%، وراوحت في معظمها بين 20 و50%.

وأوضحت أن مشترياتها تركزت على السلع المخفضة. ولفتت إلى أن توقيت التخفيضات الصيفية، الذي جاء مبكراً العام الجاري، ويسبق سفر عائلتها الشهر المقبل، أتاح شراء مستلزمات السفر بأسعار مناسبة، وفي مقدمتها الملابس والأجهزة اللوحية وحقائب السفر، ومستلزمات الأطفال والأحذية الرياضية، ومستحضرات التجميل. وطالبت كذلك بتمديد فترة التخفيضات أسابيع أخرى، لتتاح للعائلات فرصة شراء ما تحتاجه للعطلات والسفر بأسعار مخفضة.

واتفق المستهلك علي إبراهيم في أن التخفيضات جاءت مبكرة، حيث تبدأ في شهر يوليو سنوياً عادة.

وأضاف: «راوحت نسب التخفيضات بين 20 و60%، في وقت تركزت فيه مشتريات العائلة على السلع الملابس والأثاث ومستلزمات الديكور والأجهزة المنزلية ومستلزمات الأطفال»، مشيراً إلى أنه فضل قضاء إجازة الصيف العام الجاري في دولة الإمارات وعدم السفر.

إلى ذلك، قال المسؤول في إدارة مركز تجاري، توفيق عبود، إن «مراكز التسوق التجارية تشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين بنسب تزيد على 30%، تزامناً مع بدء تخفيضات الصيف التي تعد الأكبر والأوسع على مدار العام». وأضاف: «بدأت التخفيضات مبكرة العام الجاري، تلبية لاحتياجات العائلات لموسم العطلات والسفر للخارج وتنشيط المبيعات»، متوقعاً زيادة في المبيعات بنسب تراوح بين 20 و40% بحسب السلع المطروحة ضمن العروض ونسب التخفيضات. وأوضح أن «تحديد فترة التخفيضات مسألة تتعلق بكل محل تجاري، ومدى تحقيق أهدافه الخاصة بالمبيعات، كما تتأثر بمستوى المنافسة في السوق».

في السياق نفسه، قال مسؤول في مركز تجاري آخر، سمير أسعد، إن «المراكز التجارية تشهد إقبالاً كبيراً يمتد حتى موعد إغلاق منافذ البيع بنسب تزيد على 30%، مقارنة بالفترات العادية، تزامناً مع بدء تخفيضات الصيف المبكرة». وأضاف أن «نسب المبيعات الحالية تشير إلى زيادة في المبيعات بنسب تفوق 30%»، متفقاً على أن «موعد انتهاء التخفيضات مرتبط بمستوى المنافسة، وحجم وقيمة المبيعات خلال تلك التخفيضات».

• تخفيضات مراكز التسوق تصل إلى 70%.. ومتسوقون يقترحون تمديدها فترة أطول.