«المشرق»: 3.3 مليارات درهم استثمارات التحول الرقمي في 3 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك المشرق» أحمد عبدالعال، إن المجموعة استثمرت نحو 3.3 مليارات درهم على التحول الرقمي لخدماتها المصرفية خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 2.2 مليار درهم أنفقتها على تقديم الخدمات للأفراد عبر القنوات الذكية، و1.1 مليار درهم على الخدمات المصرفية التجارية. وأضاف عبدالعال خلال لقاء صحافي، أن البنك خفض عدد فروعه من 37 فرعاً إلى سبعة فروع حالياً، مع أن التوجه نحو تحويل خدمات الأفراد إلى رقمية بنسبة 100%، مشيراً إلى الدعم الذي يوليه المصرف المركزي لتوجهات التحول الرقمي بشكل كبير، سواء عن طريق التشريعات أو اللوائح التي صدرت خلال السنوات السابقة، والمنظومات الرقمية التي يدعمها بشكل مباشر.

وتابع عبدالعال: «طالما المؤسسات المصرفية تستثمر في التحول الرقمي وملتزمة القوانين، فإن ذلك يعزز قوة القطاع المصرفي والتحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية».

ولفت إلى تبني سياسات عدة في هذا الشأن، منها العمل مع شركات الـ«فينتك»، وهي الشركات التي تعمل في تطوير التكنولوجيا المالية، من أجل اكتساب زخم في إنجاز المشروعات. وحول التوسع خارج الإمارات، كشف عبدالعال عن أن «بنك المشرق» حصل على رخصة العمل في باكستان، بعد طرح المصرف المركزي الباكستاني خمس رخص للبنوك الرقمية.

وأضاف أن البنك حصل أيضاً على ترخيص من «المركزي» المصري لإطلاق برنامج «نيو» لخدمات الأفراد المصرفية، حيث يعمل البنك على إطلاقه قبل نهاية العام الجاري، فيما يعمل البنك على إطلاق «نيوبز» للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأكد عبدالعال أن وضع البنوك في الإمارات مستقر، ولا تأثير لأزمة البنوك الأميركية فيها، متوقعاً أن يكون عام 2023 بالنسبة لأرباح البنوك جيداً جداً، بحسب مؤشرات الربع الأول.