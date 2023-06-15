«تعاونية الاتحاد»: 171 ألف طلب مشتريات عبر المتجر الذكي خلال 5 أشهر

أكدت «تعاونية الاتحاد» أن متجرها وموقعها الإلكتروني الذكي تعامل مع 171 ألفاً و104 طلبات مشتريات لسلع ومنتجات غذائية وغير غذائية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 2023، مشيرة إلى أنها تقوم بتوصيل أكثر من 1100 طلب يومياً، وتعمل حالياً على توسيع نطاق توصيل طلباتها لتصل إلى جميع مناطق الدولة، حيث تم توسيع نطاق التغطية ليشمل عجمان، والشارقة، وأم القيوين، إضافة إلى بعض المناطق من إمارة أبوظبي، وتغطية جميع مناطق دبي.

وأضافت أن متجرها الذكي يضم آلاف السلع المتنوعة، إذ يتم إدراج منتجات جديدة فيه وتحديثه بشكل يومي.

وكشفت عن عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق «تعاونية الاتحاد» الذكي، الذي جاوز حتى الآن 300 ألف متعامل، لافتة إلى أن هذا الرقم يدل على الثقة الكبيرة الممنوحة للتعاونية من قبل المستهلكين.

وأشارت إلى أن التعاونية أطلقت منذ بداية العام 40 حملة ترويجية عبر متجرها الذكي، الذي يقدم العديد من المزايا لمستخدميه، منها العروض الترويجية الذكية التي يستطيع من خلالها المستهلك الاستفادة من تخفيضات تصل نسبتها إلى 70% على منتجات مختارة، والحصول على منتجات حصرية، وكسب نقاط «تميز» التي تؤهلهم لاستبدالها بالمشتريات، وخصومات بطاقات «تميز» الحصرية.

وبيّنت «تعاونية الاتحاد» أنها وفرت العديد من الخيارات لتوصيل مشتريات المتعامل عن طريق خدمة التوصيل السريع خلال 45 دقيقة، أو التوصيل العادي خلال ساعتين إلى أربع ساعات، أو التسليم والاستلام من أقرب فرع للمتعامل.