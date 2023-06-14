«إعمار» تطلق «ذا أويسس» باستثمار يفوق 73 مليار درهم

أطلقت «شركة إعمار العقارية»، مساء أول من أمس، أحدث مشروعاتها الفاخرة «ذا أويسس» من «إعمار»، وذلك في حفل أقيم في فندق أرماني برج خليفة في «وسط مدينة دبي»، بحضور النجم العالمي شاروخان.

ومن المنتظر أن يشغل «ذا أويسس» من «إعمار» مساحة إجمالية تزيد على 100 مليون قدم مربعة (9.4 ملايين متر مربع)، في وقت تبلغ فيه قيمة التطوير الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار أميركي (73.4 مليار درهم)، خصصت لهذا المشروع الذي يتميز بتصاميم معمارية استثنائية ممهورة بتواقيع أشهر المهندسين المعماريين في العالم، مع ديكورات داخلية لأفضل المصممين العالميين.

ويتضمن «ذا أويسس» أكثر من 7000 وحدة سكنية، تراوح بين القصور والفلل الفخمة التي تمتاز بمساحاتها الواسعة وتفاصيلها المميزة، بإطلالات على قنوات مائية وبحيرات ومتنزهات.

وسعياً منها لتقديم تجربة معيشية راقية وفاخرة تُضاف إلى المشهد العقاري المزدهر في دبي، فقد هدفت «إعمار» من خلال هذا المشروع إلى تشكيل نمط حياة على طراز المنتجعات الفخمة، إذ خُصص 25% من الأراضي للبحيرات، والقنوات المائية، والحدائق، ومسارات الجري والنزهة، والمساحات الخضراء، والمرافق الفاخرة على أنواعها.

ويتميز «ذا أويسس» من «إعمار» بموقع قريب من أربعة ملاعب غولف دولية، ويقع على بُعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة دبي. كما يشتمل على منطقة مخصصة لمحال البيع بالتجزئة، تبلغ مساحتها 1.5 مليون قدم مربعة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم.

وقال مؤسس «إعمار»، محمد العبار: «في كُلٍ من وجهاتها الجديدة، تسعى (إعمار) جاهدة لتلبية احتياجات المتعاملين المميزين. فهدفنا الأساسي يتمثل في تصميم وجهات فريدة من نوعها، تكمل أسلوب الحياة الفخم للمتعاملين، مع توفير مستويات لا تُضاهى من الراحة والرفاهية».

وأضاف: «صُمم أحدث مشروعاتنا المتكاملة (ذا أويسس) من «إعمار» ليستكمل المشهد الحضري في دبي، ويعيد تحديد مستقبل أسلوب حياة الرفاهية وسط الطبيعة والمياه، وذلك من خلال الجمع بين أعلى معايير التصميم والهندسة المعمارية المتناغمة، والمرافق الاستثنائية بكل المقاييس».

من جانبه، قال النجم العالمي شاروخان في الحفل: «كلما قدمت لنا (إعمار) أعجوبة عمرانية جديدة، فإنها لا تلبث أن تُتبِعَها بوجهة أخرى هي تحفة مُبهرة بحد ذاتها، تماماً مثل (ذا أويسس) من (إعمار) التي نحتفل بإطلاقها هذا المساء. وهذا ليس بمستغرب في دبي، المدينة العصرية التي أصبحت في مصاف أشهر مدن العالم، وأكثرها أناقة وتقدماً».

فيلا بـ 750 مليون درهم

عرضت شركة وساطة عقارية في دبي فيلا (قصر) على طراز «فرساي» مقابل 750 مليون درهم (204 ملايين دولار)، ما يجعلها أغلى مسكن في سوق المساكن بالإمارة التي تزخر بعروض عقارات فاخرة. ويقع القصر في منطقة «تلال الإمارات»، بمساحة داخلية تبلغ 60 ألف قدم مربعة، رغم أنه يتكون من خمس غرف نوم فقط.

وتبلغ مساحة غرفة النوم الأساسية 4000 قدم مربعة، فيما يحتوي الطابق الأرضي على غرف طعام وترفيه، بحسب وكالة «بلومبيرغ».