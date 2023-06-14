تعاون بين الإمارات وليتوانيا في مجال الأقمار الصناعية النانوية

زار وفد اعلامي من دولة الامارات مقر شركة ( NanoAvionics) في ليتوانيا، للاطلاع على أحدث تقنيات الاقمار الصناعية النانوية. وأفاد مسؤولان في الشركة، بأن التعاون مع دولة الإمارات إيجابي ويشهد نمواً كبيراً في مجال الأقمار الصناعية. وأشادا بتوجه الامارات نحو صناعة الفضاء واستشكافه، في سبيل تطوير خدمة البحث العلمي والتنمية المستدامة وحماية المناخ.

وقالت فيدا كارالييونيتي رئيسة قسم التسويق في شركة NanoAvionics، خلال لقائها بالوفد الاعلامي الاماراتي، ان الشركة سوف تعرض احدث مبتكراتها في معرض دبي الدولي للطيران نوفمبر القادم. وذكرت أن الشركة سوف تواصل التعاون الوثيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي ، ضمن برنامج Space-D التابع للهيئة، والذي اسفر عن اطلاق القمر الصناعي النانوي الثاني DEWA SAT-2 في ابريل 2023، ويهدف إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال الأقمار الصناعية النانوية وتقنيات الاستشعار عن بعد.

من جانبه، أشاد اوغاستينياس لوبياس، مدير التطوير التجاري في شركة NanoAvionics، خلال اللقاء، بالتعاون مع دولة الامارات، في مجال الأقمار الصناعية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد اطلاق المزيد من الاقمار الصناعية. كما اشاد بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي لاستخدام تقنية الأقمار الصناعية النانوية لدعم شبكة الحوسبة السحابية ، وتعزيز رقمنة شبكات الطاقة والمياه.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) قد اطلقت بنجاح قمرها النانوي الثاني DEWA SAT-2 بتاريخ 15 أبريل 2023، على متن صاروخ فالكون 9، التابع لشركة سبيس إكس، من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا.

وتم تصميم القمر الصناعي النانوي وتطويره من قبل المهندسين الإماراتيين في مركز الأبحاث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع NanoAvionics في ليتوانيا. ويتميز القمر الصناعي DEWA SAT-2 ، وهو 6U نانوي، بكاميرا عالية الدقة (4.7 متر) سيتم استخدامها في مهام مراقبة الأرض. توفر الكاميرا عالية الدقة تصويرا مستمرا لمسح الخطوط في سبعة نطاقات طيفية من مدار يبلغ حوالي 500 كم. كما تم تجهيز القمر الصناعي الجديد بمعدات الأشعة تحت الحمراء لقياس غازات الاحتباس الحراري.

واوضح لوبياس ان فريقا فنياً من هيئة كهرباء ومياه دبي زار شركة NanoAvionics في ليتوانيا لإجراء اختبارات فنية للقمر DEWA SAT-2 ، قبيل الاطلاق وأجرى الفريق اختبارات تقنية شاملة لأجهزة وبرامج الأقمار الصناعية النانوية.

وشمل ذلك كاميرا عالية الدقة (4.7 متر) ستُستخدم في مهام مراقبة الأرض باستخدام تقنية MultiScape100 CIS ، والتي توفر تصويرًا مستمرًا لمسح الخطوط في 7 نطاقات طيفية من مدار بطول 500 كيلومتر. كما تم اختبار معدات الأشعة تحت الحمراء لقياس غازات الاحتباس الحراري.

ونجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في اطلاق القمر الصناعي DEWA-SAT1 ، في يناير 2022، بالتعاون مع NanoAvionics، على صاروخ SpaceX Falcon 9 من مجمع Cape Canaveral للإطلاق الفضائي في فلوريدا ، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر ان هيئة كهرباء ومياه دبي هي أول مرفق في العالم يستخدم الأقمار الصناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه . ورفع كفاءة وفعالية التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لأقسام الإنتاج والنقل والتوزيع ، وكذلك الشبكات الذكية ومحطات الطاقة ومحطات شحن المركبات الكهربائية.