سهم بنك الإمارات دبي الوطني يقفز لأعلى مستوياته منذ مايو 2022

قفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام وتحديدًا منذ مطلع شهر مايو 2022.

وبحلول الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت دبي، ارتفع سهم البنك للجسلة السادسة على التوالي مسجلًا نسبة نمو تبلغ 1.04% ليصل إلى مستوى 14.5 درهم بحجم تداولات 2.66 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 273 صفقة.

يأتي هذا الأداء متناغما مع أسهم البنوك الأخرى بالإمارات والتي ارتفعت في تلك الساعة اليوم مع تأكيد وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بنظرة مستقبلة مستقرة، مدعوماً بمستويات مرتفعة من السيولة والهوامش الرأسمالية القوية.

وأعطت الوكالة تثبيت أيضا لتصنيف أكبر 4 بنوك إماراتية ومن ضمنها بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى A2/baa3 بتصنيف مستقر.

وكانت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني ارتفعت في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 119% لتصل إلى 6 مليارات درهم وذلك بدعم من تجاوز الإيرادات 10 مليارات درهم للمرة الأولى في تاريخ البنك، وعلى خلفية تحسّن الهوامش وتحسن مزيج الودائع والقروض و عمليات التحصيل الكبيرة.

وارتفع إجمالي أصول البنك بـ 5% ليصل إلى 782 مليار درهم، ونمت الودائع بنسبة 7% إلى 35 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023، بما في ذلك ارتفاع قيمة 19 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وتراجعت مخصصات البنك خلال الربع الأول من العام 2023 بـ 66% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى مستويات 500 مليون درهم.

وفي وقت سابق، وافقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة 0.60 درهم لكل سهم عادي، بقيمة إجمالية نحو 3.78 مليار درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية يوم العمل بتاريخ 6 مارس 2023.