87 % من المواطنين والمقيمين يخططون للسفر خلال «الأضحى»

أظهرت دراسة بحثية جديدة أجرتها شركة «سكاي سكانر»، بالتعاون مع وكالة الأبحاث الدولية «OnePoll» أن 87% من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات يخططون للسفر إلى إحدى الوجهات السياحية خارج الدولة، لقضاء عطلة عيد الأضحى.

وتشير الدراسة إلى أن أكثر من نصف المسافرين يبحثون عن الرحلات التي تمتد حتى أسبوع أو أقل، بينما 42% من المسافرين يفضلون السفر إلى وجهات سياحية يمكن الوصول إليها برحلات قصيرة بالطائرة.

وقال خبير السفر في «سكاي سكانر»، أيوب المأمون: «يشير الاستطلاع الذي أجريناه أخيراً إلى أن 65% من المسافرين في دولة الإمارات يتخذون القرار بشأن السفر في عطلة عيد الأضحى، بناءً على حجم التكاليف المادية التي سيتحملونها».

وأضاف: «يخطط 74% من المسافرين في الإمارات للسفر مع عائلاتهم خلال العطلة الرسمية لعيد الأضحى، بينما يفضل 19% السفر مع أصدقائهم. كما تشير الدراسة إلى ثلاثة أسباب للسفر خلال العطلة، أبرزها زيارة الأهل والأصدقاء في الخارج، أو للاستمتاع بالقرب من الشواطئ، أو للمغامرة في الهواء الطلق».

ووفقاً لـ«سكاي سكانر»، فإن أبرز 10 دول تصدرت البحث في دولة الإمارات بمناسبة عيد الأضحى هي: المملكة المتحدة، الفلبين، الهند، تايلاند، إيطاليا، تركيا، الولايات المتحدة، إندونيسيا، المالديف.

وأشار استطلاع «سكاي سكانر» إلى أن 55% من المسافرين في الإمارات يرغبون في السفر إلى أماكن جديدة لم يسبق لهم زيارتها من قبل.

يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع بمشاركة 1000 شخص في دولة الإمارات خلال مايو 2023. وشمل الاستطلاع بيانات السفر عبر «سكاي سكانر» خلال الفترة من الأول من مارس إلى 28 مايو 2023، وبيانات رحلات السفر على الدرجة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة بين 24 يونيو والثاني من يوليو 2023.