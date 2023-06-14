«سانت جيمس بليس» العالمية تختار «دبي المالي العالمي» مقراً لها

حصلت شركة «سانت جيمس بليس» على موافقة الجهات التنظيمية في سلطة دبي للخدمات المالية، بافتتاح مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تدعم لمساعي الشركة لدخول أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد بيان أمس، بأن مكتب «سانت جيمس بليس» في دبي، سيشكل استكمالاً لأعمال وجهود الشركة في آسيا والشرق الأوسط، فضلاً عن مكاتبها الموجودة في هونغ كونغ وسنغافورة.

وتمتلك الشركة المدرجة على «مؤشر فوتسي 100» صناديق مُدارة بقيمة 192.22 مليار دولار، التي تقدم خدماتها لأكثر من 917 ألف متعامل.

وستركز «سانت جيمس بليس الشرق الأوسط» على تقديم الاستشارات المالية وخدمات إدارة الثروة للمتعاملين المحليين والمقيمين الأجانب من ذوي الاحتياجات المالية المعقدة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «سانت جيمس بليس»، إيان راينر: «سيفتح وجودنا في منطقة الشرق الأوسط أمامنا كمّاً استثنائياً من الفرص بما يدعم الجيل الجديد من المتعاملين الدوليين المتنقلين، كما أن وجودنا يُمثل فرصة مواتية لتوسيع نطاق حضورنا، وتعزيز شبكة الشراكة على مستوى العالم».

من جهته، قال ماثيو ديبروز، الذي تم تعيينه مسؤولاً تنفيذياً أول لشركة «سانت جيمس بليس الشرق الأوسط»: «لقد حرصنا على العمل مع مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، نظراً لسمعتهما المرموقة كسلطة وجهة تنظيمية رائدة في القطاع المالي العالمي».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «نُهنئ (سانت جيمس بليس) لنيلها ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط من مركز دبي المالي العالمي، الموقع المفضل لمديري الثروات والأصول».

وتنضم «سانت جيمس بليس» إلى منظومة متكاملة تتضمن أكثر من 300 شركة لإدارة الثروات والأصول، تعمل انطلاقاً من مقارها في مركز دبي المالي العالمي، وتمثل بدورها مُجتمعة نحو 500 مليار دولار من الأصول المُدارة.