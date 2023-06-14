«طيران الإمارات» تتيح الدرجة السياحية الممتازة على رحلات الهند

أعلنت «طيران الإمارات» أن «الدرجة السياحية الممتازة» ستكون متاحة على الرحلات بين دبي وكل من مومباي وبنغالورو، اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل.

وسيكون بإمكان المسافرين على «خط دبي - مومباي» حجز مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على رحلة «طيران الإمارات» (EK500/501)، بينما يمكن للمسافرين على «خط دبي - بنغالورو» حجز مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على الرحلة (EK568/569).

كما يمكن حجز المقاعد على هاتين الرحلتين عبر الموقع الشبكي للناقلة، وعبر مكاتب مبيعات «طيران الإمارات» ووكالات السفر، على الرحلات، اعتباراً من 29 أكتوبر.