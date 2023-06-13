دبي تطلق مبادرة لتسهيل تأسيس الشركات الرقمية ومتعددة الجنسيات

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن مبادرة جديدة لدعم وتسهيل تأسيس الشركات الرقمية في الإمارة، مع توفير حزمة خدمات جديدة تدعم شركات التكنولوجيا والشركات الرقمية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتعددة الجنسيات التي تخطط لتأسيس أعمالها في دبي.

ووقعت الغرفة مذكرات تفاهم مع أربع من الشركات والمؤسسات التي ستقدم خصومات ثابتة أو عروضاً حصرية للمبادرة، وهي: «دبي كوميرسيتي»، «سيف إكس باي»، «اتصالات من &e»، و«تلر»، وذلك في مرحلة أولى من المبادرة، على أن يتم توقيع مذكرات تفاهم إضافية مع شركاء آخرين في الفترة المقبلة.

خدمات

وتتضمن المبادرة الجديدة حزمة خدمات متنوّعة تحتاجها الشركات لتأسيس أعمالها في دبي، منها خدمات الترخيص، والحلول المصرفية، والمساحات المكتبية، والخدمات السحابية وغيرها. وتسهم هذه الخدمات في تسهيل تأسيس الأعمال، عبر توفير «وجهة شاملة ومحطة استثنائية»، تساعد في تأسيس الشركات تحت إشراف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

تسهيل

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، أن المبادرة تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترسيخ الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي، من خلال مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة في غضون 10 أعوام. وقال العلماء إن هذه المبادرة النوعية لتسهيل ممارسة الأعمال، تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومركزاً لتطويره، كما ستسهم بشكل رئيس في تحقيق أهداف دبي باستقطاب 300 شركة ناشئة رقمية بحلول عام 2024، وتهيئة البيئة التي تضمن ازدهار الشركات الرقمية وتعزيز بيئة الاستثمار.

منصة

من جهته، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، للصحافيين على هامش توقيع مذكرات تفاهم، إن تدشين المنصة الرقمية للاشتراك في المبادرة سيتم خلال سبتمبر المقبل بما يتيح للشركات المشتركة الحصول على الامتيازات وحزم التسهيلات التي توفرها المبادرة، والتي تتضمن عروضاً خاصة بأسعار تفضيلية لمجموعة من الخدمات وفي مقدمتها خدمات «مجموعة &e» وغيرها بما يشمل المناطق الحرة ومزودي مساحات العمل المرنة وشركات التقنيات المالية والخدمات اللوجستية.

وأضاف لوتاه أن المنصة ستربط المشتركين فيها بالجهات المعنية بكل القطاعات والخدمات التي يستهدفها المشتركون، ما يعزز فرص النمو وإبرام الصفقات وتسهيل الأعمال وهي خدمات حيوية جداً للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الرقمية.

وأشار إلى أن المبادرة، ستشهد خلال الفترة المقبلة انضمام مجموعة من المؤسسات من القطاع المالي لتسهيل العمليات والإجراءات المصرفية والتمويلية للشركات الرقمية الناشئة المشتركة في المبادرة.

شراكة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الدكتور محمد الزرعوني: «نسعى إلى تعزيز شراكاتنا مع القطاعين العام والخاص، في سبيل تطوير قطاع الأعمال وتوفير فرص استثنائية للشركات لتواصل تحقيق النمو وتوسيع عملياتها في المنطقة».

وأضاف: «تتركز جهودنا في (دبي كوميرسيتي)، المنطقة الحرة الأولى في قطاع التجارة الرقمية، على تعزيز التعاون الاقتصادي الداعم للأجندة الوطنية واستراتيجيتها حول نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وذلك من خلال توظيف خبراتنا في تطوير حزم الأعمال والخدمات والحوافز لدعم الشركات في قطاع التكنولوجيا، ما يعزز مساهمتنا بكفاءة في تسهيل عملياتها واستقطاب المواهب والابتكارات من جميع أنحاء العالم».

استراتيجية

تركز استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي (2022-2024) على تطوير بيئة الأعمال الرقمية، وتوفير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية.

وتستهدف الغرفة استقطاب الشركات العالمية الرائدة وأصحاب المواهب التخصصية في المجال الرقمي وضمان مساهمتهم في مسيرة ازدهار دبي.