اتفاقية الشراكة الإماراتية التركية تدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، متوقعاً إبرام مزيد من الاتفاقيات قبل نهاية العام الجاري 2023.

وقال إن «محادثات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تشهد تقدماً ملحوظاً مع العديد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية وتشمل: تشيلي، كوستاريكا، الاتحاد الأوراسي، تايلاند، وأوكرانيا».

وأضاف أنه «تم التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية من قبل حكومتي البلدين، بحيث تدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين، كما تم قبل أيام إطلاق المحادثات الخاصة باتفاقية الشراكة مع فيتنام».

وحول توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا، قال الزيودي إن «الاتفاقية مع كمبوديا تدخل في مرحلة استكمال باقي الإجراءات الفنية والقانونية المعتادة في كلا البلدين تمهيداً للتصديق عليها، وستدخل حيز التنفيذ في غضون 60 يوماً بعد التصديق عليها»، متوقعاً أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ قبل الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف: «ستسهم الاتفاقية في توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الكمبودية مع ضمان دخول 71.3% من السلع الإماراتية، وفقاً لعدد بنود التعرفة الجمركية المعفاة من الرسوم الجمركية منذ اليوم الأول لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، وبما يغطي أكثر من 81% من السلع والبضائع التي تصدرها دولة الإمارات إلى العالم».

وقال الزيودي إن «الاتفاقية مع كمبوديا توفر لدولة الإمارات جسراً مهماً في قلب الاقتصاد الآسيوي سريع النمو».