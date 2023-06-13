الإمارات أول دولة عربية تستضيف مؤتمر «المشغلين النوويين»

تستضيف دولة الإمارات في الفترة بين 28 و30 سبتمبر 2024 بمدينة أبوظبي، المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وذلك للمرة الأولى في المنطقة، في وقت يستقطب 120 خبيراً من 30 دولة.

وأفادت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان بأن هذا الإعلان يأتي بعد تعيين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، رئيساً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أكتوبر 2022، كأول إماراتي وعربي يترأس هذه المنظمة الدولية.

ولفتت المؤسسة إلى أن دولة الإمارات، التي أنجزت أول مشروع في العالم للطاقة النووية منذ 27 عاماً، أصبحت نموذجاً يحتذى به في تطوير الطاقة النووية السلمية، وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن والجودة وعدم الانتشار النووي، كما تعد محطات براكة للطاقة النووية نموذجاً مرجعياً لمشروعات الطاقة النووية الجديدة، حيث تقوم المحطات حالياً بدور حيوي في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي: «بتوجيهات القيادة ودعمها المتواصل، حقق البرنامج النووي السلمي الإماراتي إنجازات كبيرة رسخت المكانة الريادية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية دولياً، ونتطلع لاستضافة المؤتمر العام المقبل للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أبوظبي، كما أتطلع، بصفتي رئيساً للمنظمة، إلى دعم مهمتنا الجماعية الخاصة بتعزيز التميز النووي في مجالات السلامة التشغيلية والموثوقية». يشار إلى أن المنظمة الدولية للمشغلين النوويين تأسست عام 1989، وتضم 120 عضواً من 30 دولة مسؤولة عن تشغيل أكثر من 430 مفاعلاً للطاقة النووية حول العالم.