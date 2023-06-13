دبي تتصدر عدد الرحلات الجوية لـ «فيستا» إقليمياً

أظهرت «مجموعة فيستا العالمية القابضة» العاملة في مجال الطيران الخاص، عبر علامتيها «فيستا جيت»، و«إكس أو»، نمواً استثنائياً في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2023.

وأفادت المجموعة بأن النتائج تشير إلى أن المنطقة تسهم بشكل كبير في النمو العالمي الشامل للمجموعة، بينما تستمر الرحلات المجتمعة إلى مطار دبي الدولي ومطار «دبي ورلد سنترال» ـ آل مكتوم الدولي، في تعزيز مكانة الإمارة، الوجهة رقم (1) للمجموعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكشفت «فيستا» التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي المقر الرئيس العالمي لها، أنها بدأت العام ببداية قياسية، إذ حققت مبيعات منتجات الاشتراك الخاصة بالمجموعة أرقاماً قياسية على مدار الزمن خلال الربع الأول من عام 2023، وسجلت زيادة عالمية بنسبة 55% في ساعات الطيران الإجمالية المبيعة ضمن برنامج «فيستا جيت».

وبحسب «فيستا»، فقد شهد الشرق الأوسط زيادة بنسبة 50% على أساس سنوي في عدد أعضاء برنامج «فيستا جيت» الجدد في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وسجلت المنطقة بعض أعلى معدلات النمو في عدد رحلات فيستا بنسبة 89% بشكل عام.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «فيستا»، إيان مور: «شهد الربع الأول من عام 2023 استمرار (فيستا) في تحقيق نتائج قياسية، وحققت تقدماً رائداً في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «لقد كان الشرق الأوسط سوقاً رئيسة ومتنامية لسنوات عدة حتى الآن».

وتابع: «لاتزال دبي على وجه الخصوص مركزاً تجارياً رئيساً بالنسبة لنا، ونتوقع أن نرى استمرار هذا النمو، حيث إن فريقنا القوي الموجود في مكتب (فيستا) الجديد بدبي سينمو إلى 90 موظفاً بحلول نهاية العام لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب».