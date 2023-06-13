القطاع المصرفي في الإمارات يواصل زخم النمو خلال الربع الأول

واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، مدعوماً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

ووفق إحصاءات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد صعدت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي لمستويات قياسية، فضلاً عن نمو الائتمان المصرفي وودائع المقيمين وغير المقيمين، فيما تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي حاجز 537 مليار درهم، للمرة الأولى في تاريخها. وتجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 548 مليار درهم، وارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية لأكثر من 3.89 تريليونات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال مصرف الإمارات المركزي في تقرير الربع الأول للتطورات النقدية والمصرفية، إن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة على أساس ربع سنوي ارتفع بنسبة 2.6% ليصل إلى 3.765 تريليونات درهم مع الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 12.8%. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.9% ليصل إلى 1.896 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما زاد على أساس سنوي بنسبة 3.5%.

وصعد إجمالي ودائع المتعاملين المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة على أساس ربع سنوي بنسبة 3.8%، وعلى أساس سنوي بنسبة 14.9%، ليصل إلى 2.306 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي.

وارتفعت ودائع المقيمين على أساس ربع سنوي بنسبة 4.1% إلى 2.092 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما ازدادت ودائع غير المقيمين على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4% إلى 213.4 مليار درهم.

بدوره، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 8.8%، إلى 537.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.