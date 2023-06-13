تصرفات عقارات دبي تسجل 3.5 مليارات درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 3.5 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 671 مبايعة بقيمة 2.29 مليار درهم، منها 56 مبايعة لأراض بقيمة 846.15 مليون درهم، و615 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.45 مليار درهم. وتصدرت «وادي الصفا 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 458 مليون درهم، فيما تصدرت «مرسى دبي» المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 107 مبايعات بقيمة 488 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 1.14 مليار درهم، منها 30 رهناً لأراض بقيمة 861.38 مليون درهم، و119 رهناً لفلل وشقق بقيمة 274.79 مليون درهم، فيما شهدت الهبات تسجيل 29 هبة بقيمة 98.65 مليون درهم.