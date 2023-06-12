15.2 مليون يورو صادرات منتجات غذائية وزراعية من ليتوانيا إلى الإمارات خلال العام الماضي

قالت شارونيه سابليفيتشيني، الملحق التجاري والزراعي في سفارة جمهورية ليتوانيا في أبوظبي، إن "التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلادها يواصل النمو وتوقعت ان يسجل التبادل التجاري بين البلدين معدلات كبيرة في العام الجاري".

وأضافت شارونيه أنه في الفترة ما بين يناير ومارس 2023، وصلت قيمة المنتجات الغذائية والزراعية المستوردة من ليتوانيا 1,832.6 مليون يورو، مرتفعة بنسبة 17.2% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2022 والتي بلغت خلالها 1,502.9 مليون يورو . واستحوذت المنتجات الغذائية والزراعية ليتوانية المنشأ على 71.7% من البضائع المستوردة.

وأكدت أن التبادل التجاري مع الإمارات، في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، يحقق تقدما ونموا كبيرا وخلال عام 2022، بلغ إجمالي قيمة المنتجات الغذائية والزراعية التي صدرتها ليتوانيا إلى الإمارات 15.2 مليون يورو ، مرتفعة بنسبة 79.6% عما كانت عليه في عام 2021. وفيما يخص منظومة التصدير في كل دولة، احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ 50 بين شركائها الـ 152 في مجال التصدير، بينما كانت تحتل المرتبة الـ 54 بين شركائها الـ 158 في مجال التصدير في عام 2021.

وفي الفترة ما بين 2018 و2022، شكلت المنتجات الغذائية والزراعية 79% من المنتجات الليتوانية المنشأ التي استوردتها دولة الإمارات.

وذكرت انه في عام 2022، كانت معظم المنتجات المصدّرة تعود للفصل الرابع من قائمة المصطلحات الموحدة – المنتجات الغذائية المعدة مسبقًا، والمشروبات غير الكحولية والخل والتبغ وبدائل التبغ المعالجة. وقد تم تصديرها مقابل 6.5 مليون يورو، أي أنّ قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 89.6% عمّا كانت عليه في عام 2021 والتي سجلت 3.4 مليون يورو.

وتابعت : "في عام 2022، كانت معظم الصادرات الموجّهة لدولة الإمارات منتجات غذائية أخرى ليتوانية المنشأ وبلغت قيمة جميع المنتجات الغذائية والزراعية ذات المنشأ الليتواني المصدّرة إلى هذه الدولة (أكثر مما كانت عليه في عام 2021 بمقدار 2.1 ضعف). وشكّل الحليب المكثّف والقشدة 31% (أكثر بنسبة 19.9% مما كانت عليه في عام 2021) من إجمالي المنتجات الغذائية والزراعية الليتوانية المنشأ المصدّرة إلى دولة الإمارات، وشكلت الأجبان عموما وجبنة القريش 7.7% منها (أكثر بنسبة 69.6 % مما كانت عليه في عام 2021)، وشكل مصل الحليب والمنتجات المؤلفة من مشتقات الحليب 5.1% منها (أكثر بنسبة 49.1 % مما كانت عليه في عام 2021)، وشكّل الخبز والكيك والكعك والمعجنات والبسكويت وغيرها من المخبوزات 4.2% (أكثر بمقدار 3.4 ضعفًا مما كانت عليه في عام 2021).

وحسب شارونيه سابليفيتشيني، فإنه في عام 2022 أيضًا، بلغت قيمة الصادرات القادمة من دولة الإمارات 44 ألف يورو (أكثر مما كانت عليه في عام 2021 بنسبة 2.3%).

وفي عام 2022، تم استيراد معظم المنتجات المعالجة الأخرى كبذور الحبوب وأجنة الحبوب من دولة الإمارات 97%. وبلغت قيمة المنتجات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية الحية المستوردة من هذه الدولة 1.4%، وبلغت قيمة المنتجات الغذائية الأخرى 0.7%.

وفي الفترة ما بين يناير ومارس 2023، كان الحليب المكثّف والقشدة ليتوانية المنشأ والتي كانت تصدر بشكل أساسي لدولة الإمارات – تشكل 38.9% من قيمة مجمل المنتجات الغذائية والزراعية الليتوانية المنشأ المصدرة إلى هذه الدولة، بينما شكلت المنتجات الغذائية الأخرى 18.1% منها (أقل بنسبة 29.2% مما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2022)، وشكلت الأجبان والروائب 10.1% منها (أكثر بنسبة 86.7% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2022)، وشكلت بيرة الشعير 7.2% منها (أكثر بنسبة 68.3% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2022)، وشكّل السمك المنزوع العظم وغيرها من الأسماك 4.0% منها.

وفي الفترة ما بين يناير ومارس 2023، كانت التمور والتين والأناناس والأفوكادو والجوافة والمانجو تستورد بشكل أساسي من دولة الإمارات بنسبة 97.9%.