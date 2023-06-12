3.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي.. وصفقة قياسية في «جميرا باي»

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 671 مبايعة بقيمة 2.29 مليار درهم، منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 846.15 مليون درهم و615 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.45 مليار درهم.

وكشف البيانات، أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 83 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3» تليها مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3» تليها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3».

وقد تصدرت منطقة «وادي الصفا 3» المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 458 مليون درهم وتلتها منطقة «الحبيه الخامسة» بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في «معيصم الأول» بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم بمنطقة «جزيرة 2» كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي» وأخيرا مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وقد تصدرت منطقة «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 107 مبايعة بقيمة 488 مليون درهم وتلتها منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 72 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وثالثة في «المركاض» بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.14 مليار درهم منها 30 رهونات أراضي بقيمة 861.38 مليون درهم و119 رهونات فلل وشقق بقيمة 274.79 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة «الوصل» بقيمة 753 مليون درهم وأخري في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 117 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 98.65 مليون درهم كان أهمها بمنطقة «سيح شعيب 2» بقيمة 37 مليون درهم وأخري في منطقة «برج خليفة» بقيمة 36 مليون درهم.

صفقة قياسية

وشهد اليوم صفقة قياسية في مشروع بولغاري لايتهاوس في «جزيرة جميرا باي» بعد بيع شقة بـ 112 مليون درهم، وتتألف الشقة من 5 غرف وتبلغ مساحتها 11654 قدم مربع.

وكان مشروع برج بولغري لايتهاوس الذي أطلقته أواخر العام الماضي شركة مراس التابعة لدبي القابضة شهد في فبراير من العام الجاري أكبر صفقة بيع مسجلة رسمياً لشق في دبي وذلك بقيمة 410 مليون درهم.

وتضم جزيرة جميرا باي عدداً من المنشآت السكنية والفندقية الفاخرة التي تحمل علامة «بولغري» الفاخرة وهي: بولغاري ريزيدنسز ونادي يخوت بولغاري ومرسى بولغاري ومنتجع بولغاري ريزورت دبي.

وقالت «مراس»: إن المبنى يتميز بتصاميم مرجانية، حيث تفصل بين المنازل طبقات من التصاميم المعمارية الأفقية تحاكي الشعاب المرجانية.

وتم تصميم الإضاءة لواجهة مبنى بولغري لايتهاوس لتحاكي الحركة الطبيعية للشعاب المرجانية في البحر، مما يوفر أشكالاً وأنماطاً ضوئية حية تتغير باستمرار بين النهار والليل. ويضم بولغاري لايتهاوس عدداً من شقق الـ «بنتهاوس» المؤلفة من 4 أو 5 غرف نوم.