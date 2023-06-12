غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق مبادرة لدعم الشركات الرقمية والمتعددة الجنسيات

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي - إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي - عن مبادرة جديدة لتأسيس ودعم الشركات الرقمية في دبي وتوفير حزمة خدمات جديدة تدعم شركات التكنولوجيا والشركات الرقمية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتعددة الجنسيات التي تخطط لتأسيس أعمالها في دبي.

جاء الإعلان عن المنصة الهادفة إلى تأسيس الشركات الرقمية في دبي بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لـسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وآمنة راشد لوتاه، عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي.

وتم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات استثنائية للشركات الرقمية كما سيتم التعاون مع أكبر عدد من الشركاء خلال الفترة المقبلة لترسيخ منصة جاذبة لبدء وتأسيس الأعمال من دبي إلى حين إطلاق المنصة في سبتمبر المقبل.

وأكد عمر سلطان العلماء أن المبادرة تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بترسيخ الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي، من خلال مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة في غضون 10 أعوام.

وقال العلماء إن هذه المبادرة النوعية لتسهيل ممارسة الأعمال هدفها ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومركزاً لتطويره، كما ستسهم بشكل رئيس في تحقيق أهداف دبي باستقطاب 300 شركة ناشئة رقمية بحلول عام 2024، وتهيئة البيئة التي تضمن ازدهار الشركات الرقمية وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأوضح العلماء في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أنه سيتم إطلاق هذه المنصة بشكل رسمي في سبتمبر القادم وستوفر هذه المنصة مزايا وتسهيلات للشركات الرقمية والعاملين فيها من شركائنا الاستراتيجيين لتوفير خدمات استثنائية لهم وتوفير الفرص والمزايا التي تمنحهم النمو والتوسع للعالمية واستقطاب أفضل المهارت لتكون مدينة دبي المدينة الأكثر جاذبية لتلك الشركات.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز".. " ، الدكتور محمد الزرعوني، تؤكد هذه الشراكة التزامنا المستمر تجاه رفد بيئة الأعمال في دبي بالابتكارات والمساهمة في عملية التحول التي تشهدها الإمارة، لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا، حيث نسعى إلى تعزيز شراكاتنا مع القطاعين العام والخاص، في سبيل تطوير قطاع الأعمال وتوفير فرص استثنائية للشركات لتواصل تحقيق النمو وتوسيع عملياتها في المنطقة".

وأضاف الزرعوني " تتركز جهودنا في دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى في قطاع التجارة الرقمية، على تعزيز التعاون الاقتصادي الداعم للأجندة الوطنية واستراتيجيتها حول نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وذلك من خلال توظيف خبراتنا في تطوير حزم الأعمال والخدمات والحوافز لدعم الشركات في قطاع التكنولوجيا، ما يعزز من مساهمتنا بكفاءة في تسهيل عملياتها واستقطاب المواهب والابتكارات من جميع أنحاء العالم".

من جانبه قال مدير عا م غرفة دبي في تصريح لـ"وام" .. “ محمد على راشد لوتاه ،المنصه توفير فرص استثانئية ونحن مستمرون بدعم التحول الرقمي في الإمارة وإداراج عدد أكبر من الشركاء وتوفير باقات تنافسية للشركات الرقمية وذلك لتشجيعهم على تأسيس أعمالهم ونموها في إمارة دبي وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي”.

وأشار إلى أن دبي تستقطب الكثير من تلك الشركات في مختلف القطاعات الرقمية فبعضها في الطباعة الثلاثية الأبعاد، ورأس المال والتكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية والميتافيرس والعملات الرقمية، والتكنولوجيا الصحية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتوفر لهم التسهيلات والمميزات للتواجد في دبي.

وقال “ نسعى أن تكون البيئة في دبي من أفضل البيئات لتلك للشركات الرقمية عالميًا ليس فقط لإستقطابها ولكن أيضًا لنموها للعالمية من خلال دبي”.

وتتضمن المبادرة الجديدة حزمة خدمات متنوعة تحتاجها لتأسيس الشركات في دبي، ومنها خدمات الترخيص، والحلول المصرفية، والمساحات المكتبية، والخدمات السحابية وغيرها؛ وتسهم هذه الخدمات في تسهيل تأسيس الأعمال، عبر توفير "وجهة شاملة ومحطة استثنائية"، تساعد في تأسيس الشركات تحت إشراف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

ووقعت الغرفة مذكرات تفاهم مع 4 من الشركات والمؤسسات التي ستقدم خصومات ثابتة أو عروضا حصرية للمبادرة، وهي "دبي كوميرسيتي"، و"سيف إكس باي"، و"اتصالات من e&" و"تلر"، في مرحلة أولى من المبادرة، حيث سيتم توقيع مذكرات تفاهم إضافية مع شركاء آخرين في الفترة المقبلة.

وتركز استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 2022-2024 على تطوير بيئة الأعمال الرقمية، وتوفير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي، وتستهدف الغرفة استقطاب الشركات العالمية الرائدة وأصحاب المواهب التخصصية في المجال الرقمي وضمان مساهمتهم في مسيرة ازدهار الإمارة.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي العمليات لشركة كوميرسيتي " عبدالرحمن شاهين، تعكس الشراكة التزام دبي كوميرسيتي بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تسعى من خلالها إلى مضاعفة. وتسريع نمو اقتصادها الرقمي، فضلاً عن دعمها لاستراتيجية دولة الإمارات للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر كما يساهم إطلاق الخدمة في التأكيد على مكانة كوميرسيتي، الوجهة المثالية للشركات العالمية التي توفر حلولاً رقمية رائدة وبيئة أعمال متقدمة لتمكنهم من تطوير عملياتهم التجارية في المنطقة.

وتحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تعزيز نجاح منظومة دبي الرقمية من خلال تنظيم جولات دولية لاستقطاب الشركات الناشئة والشركات المليارية العالمية إلى الإمارة، وقد أطلقت الغرفة مبادرات لتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي، حيث نجحت مؤخراً في استقطاب 30 شركة ناشئة رقمية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتستعد الغرفة لتنظيم قمة "إكسباند نورث ستار"، أكبر حدث عالمي مخصص للشركات الناشئة في العالم، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 1400 عارض و1000 مستثمر للمشاركة في دورته التي تقام في دبي هاربر خلال الفترة 15-18 أكتوبر 2023، ويساهم هذا الحدث في تعزيز زخم ريادة الأعمال الناشئة عبر الحدود، وتشكيل حلقة وصل تربط الشركاء الحكوميين والمستثمرين ومسرعات الأعمال بالمبتكرين ورواد التقنية من كافة أنحاء العالم.