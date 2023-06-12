تجربة استثنائية من عروض صيف الشارقة 2023

تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، استعداداتها لتقديم تجربة استثنائية لسكان وزوار إمارة الشارقة في النسخة الجديدة من "عروض صيف الشارقة 2023" الحدث التجاري والسياحي الذي تنظمه الغرفة سنويا وإحدى الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم الشارقة السنوي لقطاع التجزئة، والتي ستنطلق في الأول من يوليو القادم بكافة مناطق ومدن الشارقة.

وعقدت اللجنة التنظيمية لعروض صيف الشارقة 2023، برئاسة مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، إبراهيم راشد الجروان، منسق عام العروض، وأعضاء اللجنة، اجتماعا تنسيقيا مع الإدارة الجديدة لمركز "سيتي سنتر الزاهية" الذي تملكه وتديره شركة "ماجد الفطيم"، جرى خلاله الوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات التي يعتزم تقديمها المركز احتفالا بعودة "عروض صيف الشارقة"، والتعرف على أهم الفعاليات وحجم الجوائز المقدمة للكشف عنها خلال إطلاق العروض، وكيفية تنسيق الجهود مع غرفة الشارقة وتبادل الآراء والاقتراحات التي من شأنها الارتقاء بعروض صيف الشارقة وتطوير فعالياتها.

وأكد الجروان، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام غرفة الشارقة بتعزيز التواصل مع ممثلي مراكز التسوق على مستوى الإمارة، لاستعراض مجمل سير العمل فيها والتعرف على مرئياتها تأكيدا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في كافة المجالات والذي طالما شكّل أحد الركائز المهمة لمسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيرا إلى أن مراكز التسوق ومتاجر التجزئة على مستوى الإمارة تواصل استعداداتها لإطلاق أقوى عروضها الترويجية خلال نسخة عروض صيف الشارقة 2023، والتي ستقدم لسكان وزوار الإمارة تجربة رائعة للتسوق والاستفادة من العروض المتنوعة والجاذبة والمناسبة لمختلف الميزانيات، مع توليفة من الأنشطة الترفيهية المميزة لاستقطاب العائلات والمتسوقين والسياح، والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، وزيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية في كافة مدن الإمارة.

وستزخر عروض صيف الشارقة 2023 بالعديد من الفعاليات بالإضافة إلى المفاجآت السارة، من خلال العروض الترويجية والترفيهية والجوائز القيّمة التي ترصدها مراكز التسوق والمحلات التجارية، حيث يشارك في الحدث هذا العام أكبر المراكز ومحال البيع بالتجزئة التي تضم نخبة من أهم العلامات التجارية في العالم، وتقدم منتجاتها بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة تهدف إلى تلبية احتياجات التسوق والترفيه للسياح والمواطنين والمقيمين وللعائلات، حيث يمكن للجميع الاستفادة من التخفيضات على مجموعة متنوعة وكبيرة من البضائع المعروضة في مراكز التسوق المختلفة بالإمارة.