3 التزامات على المؤجر (المالك) الوفاء بها

فرض قانون الإيجارات في دبي التزامات على مؤجري (مُلّاك) العقارات، لتنظيم المعاملات الإيجارية.

وأشار القانون إلى ثلاثة التزامات على المؤجر تشمل: تسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال، لاستيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة.

كما نصّ القانون على أهمية صيانة وتصليح أي خلل يؤثر في المنفعة أثناء مدة الإيجار، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

وأفاد القانون بأن على المؤجر عدم إحداث تغيير على العقار أو ملحقاته تُعيق استيفاء المنفعة، كما أنه مسؤول عن تلك التغييرات أو أي أعطال لا يد للمستأجر فيها.