انخفاض الذهب يحسّن الطلب على مبيعات المشغولات

سجلت أسعار الذهب انخفاضاً بقيم تراوح بين 1.75 و2.5 درهم للغرام في نهاية الأسبوع، لمختلف العيارات مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما تأتي الزيادات عقب ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاضات بنسب متباينة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 237.50 درهماً، بانخفاض قيمته 2.5 درهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 220 درهماً بتراجع بلغ درهمين.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 213 درهماً بانخفاض بلغ 1.75 درهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 182.5 درهماً بتراجع بلغ 2.25 درهم.

وقال مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن «الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسناً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، بدعم من انخفاض الأسعار، والشراء المبكر استعداداً لموسم العطلات الصيفية».

وتوقع أن تتنامى وتيرة الطلب على المشغولات الذهبية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في حال استمرار الأسعار عند معدلات مقاربة لحدودها الحالية.

وأوضح أن «الطلب شمل العملات الذهبية، خصوصاً للمتعاملين من جنسيات آسيوية، لأغراض الادخار، والهدايا، والزينة، مع إمكانية دمجها بقلادات وأساور ذهبية، ما يجعلها من المنتجات ذات الطلب المرتفع».

من جانبه، قال مدير شركة

«جوهرة بغداد لتجارة الذهب والمجوهرات»، انتصار ورد، إن «انخفاضات الأسعار أسهمت في تحسين الطلب على المشغولات الذهبية بنسب محدودة حالياً، لكنها ستتجه بشكل أكبر للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وفقاً للتوقعات، خصوصاً مع اقتراب موسم عيد الأضحى والعطلات الصيفية».

في السياق نفسه، ذكر مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن «الطلب على المشغولات الذهبية شهد تحسناً نسبياً خلال الفترة الأخيرة، بدعم من تراجع الأسعار، لاسيما أن تلك الانخفاضات جاءت بشكل مواكب لاستعدادات العديد من العائلات لموسم العطلات الصيفية، في وقت يتوقع فيه ارتفاع الإقبال خلال الأيام المقبلة، مع انتهاء انشغال بعض العائلات بنهاية العام الدراسي والامتحانات».