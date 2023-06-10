«هونر»: مبيعات الهواتف الذكية في الإمارات تتجاوز المستويات العالمية

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «هونر» التقنية الدولية لإنتاج الإلكترونيات في منطقة الخليج، ما فيجيان هاوس، بأن مبيعات الهواتف الذكية في السوق الإماراتية سجلت نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، متجاوزة المستويات العالمية بزيادة وصلت إلى نحو 10%.

وقال هاوس لـ«الإمارات اليوم»، إن الشركة رصدت من خلال دراسات سوقية أجرتها منذ بداية العام، أن السوق المحلية سجلت خلال الربع الأول انتعاشاً كبيراً في الطلب على الهواتف الذكية بشكل عام، لاسيما من فئات هواتف ما يطلق عليه «الفلاج شيب»، أو الهواتف الذكية ذات المواصفات والأسعار المرتفعة. وأرجع هاوس ذلك إلى رواج النشاط السياحي في الدولة واستمرار زخم قطاعات الأعمال والتعافي السريع الذي سجلته معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة عقب جائحة «كورونا».

وأشار هاوس، إلى أن استخدامات الذكاء الاصطناعي تشهد توسعاً متسارعاً في قطاع الأجهزة الإلكترونية بشكل عام وفي الهواتف المحمولة بشكل خاص.