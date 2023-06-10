مكتب جديد لـ «دبي العالمية» في سنغافورة

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، عن افتتاحها مكتباً تمثيلياً جديداً لها في سنغافورة بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين دبي وسنغافورة، واستقطاب الاستثمارات من سنغافورة لدبي، ومساعدة شركات دبي في التوسّع الخارجي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة «دبي غلوبال» التي تهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من 50 مكتباً تمثيلياً دولياً حول العالم بحلول عام 2030.

ويعتبر مكتب سنغافورة المكتب الـ19 الذي تؤسسه غرفة دبي العالمية في الأسواق الدولية.

وتم افتتاح المكتب رسمياً خلال حفل خاص في سنغافورة شارك فيه وزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، وسفير الإمارات لدى سنغافورة، جمال عبدالله السويدي، ونائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، حسن الهاشمي، إضافة إلى عدد من شركات سنغافورة المهتمة بالتوسّع في سوق دبي.