«Hermès» تفتتح متجراً جديداً في أبوظبي

أعلنت «Hermès» عن افتتاح متجرها الجديد في أبوظبي، في خطوة تعكس توسّعها المستمر بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت دار الموضة الفرنسيّة إلى أن فرعها الجديد في «غاليريا مول»، يأتي بعد افتتاح متجرها في «أبراج الاتحاد» عام 2012.

وأفادت بأن وكالة «RDAI» الباريسية المتخصصة في الهندسة عملت على تصميم المتجر بطريقة يبدو فيها وكأن الرياح والتيارات البحرية أسهمت في صقل خطوطه، فيما تزدان الواجهة الأمامية بالألواح المنحوتة في اتجاهات مختلفة.

وأكدت «Hermès» حرصها على الحفاظ على معظم عناصر الإنتاج الأساسية في فرنسا من خلال مواقع الإنتاج والتدريب الـ54، وعلى تطوير شبكتها العالمية التي تخطى عدد متاجرها 300 متجر في 45 دولة بحلول 31 ديسمبر 2022.