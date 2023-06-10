الشقق الفندقية في دبي تسجل أفضل أداء منذ 2019

سجلت الشقق الفندقية في دبي أفضل أداء لها خلال الفترة بين يناير وأبريل من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 من حيث معدلات الإشغال، على الرغم من ارتفاع عدد وحدات الشقق، التي دخلت الخدمة في سوق الإمارة الفندقية.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الشقق الفندقية في الإمارة واصلت تسجيل معدلات إشغال قوية خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، وبنسبة بلغت 84%، وهو معدل يوازي النسب المسجلة في عام 2019 خلال فترة المقارنة ذاتها.

ووفقاً للبيانات التي صدرت أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، بلغ إجمالي عدد الشقق الفندقية الفخمة 12 ألفاً و952 شقة فندقية ضمن 82 منشأة، مقابل 12 ألفاً و537 شقة متوسطة المستوى ضمن 111 منشأة، ليصل مجموع الشقق في الإمارة إلى 25.4 ألف شقة ضمن 193 منشأة.

وأشارت البيانات إلى تصدر الشقق الفندقية بفئتيها المتوسطة والفخمة معدلات الإشغال المسجلة في جميع فئات السوق الفندقية الأخرى، حيث وصل المعدل العام للسوق الفندقية في دبي إلى 80%، فيما استحوذت الشقق الفندقية على 17% من إجمالي السوق.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أبريل الماضي، نحو 149 ألف غرفة فندقية، ضمن 814 منشأة فندقية، مقابل نحو 140 ألف غرفة فندقية، ضمن 769 منشأة في نهاية أبريل 2022.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51 ألف غرفة فندقية ضمن 155 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.7 ألف غرفة فندقية ضمن 191 منشأة، فيما استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.4 ألف غرفة فندقية، ضمن 275 منشأة فندقية.

84 %

معدل إشغال الشقق الفندقية في الإمارة خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2023.