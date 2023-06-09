حمدان بن محمد: أجندة دبي الاقتصادية «D33» رفعت سقف الطموحات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حققت الريادة لدبي، وأجندة دبي الاقتصادية (D33) رفعت سقف الطموحات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «حلت دبي في المركز الثالث عالمياً في تقرير الأداء الاقتصادي العالمي الذي يصدر من مجلة (الإيكونوميست)، والذي رصد مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية طوال السنوات الثلاث الماضية والآفاق المستقبلية للنمو.. رؤية الشيخ محمد بن راشد حققت الريادة لدبي، وأجندة دبي الاقتصادية (D33) رفعت سقف الطموحات».

وأضاف سموه: «نشكر فرق العمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والشركاء من القطاع الخاص، التي تعمل من أجل ترسيخ مكانة دبي العالمية في مختلف المؤشرات والقطاعات».

ووفقاً لتقرير «الإيكونوميست»، جاءت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً على مؤشر الأداء الاقتصادي، متفوقة على كل من نيويورك ولندن وسيدني وطوكيو وجوهانسبرغ وباريس وسان فرانسيسكو، والتي جاءت في المراكز من الرابع إلى السابع، على التوالي، بينما كانت الصدارة لميامي الأميركية، في حين جاءت سنغافورة في المركز الثاني. ويعتمد المؤشر الذي استحدثته المجلة البريطانية، على التغييرات في أربعة مقاييس أساسية، تشمل التعداد السكاني والنمو الاقتصادي والوظائف الشاغرة وأسعار المنازل على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وجاء ترتيب دبي ثالثاً، بعد أن حققت أداء متميزاً على ثلاثة مقاييس فرعية ضمن تلك المقاييس الأربعة، هي: «نمو عدد السكان»، و«نسب المكاتب الشاغرة» و«الأسعار الحقيقية للمنازل».

وأوضح تقرير «الإيكونوميست»، أن عدد سكان دبي ارتفع بنسبة 5.8% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022، وكانت هي ومدينتان أخريان (جوهانسبرغ ولندن) فقط ضمن المدن الـ10 التي سجلت ارتفاعاً في عدد سكانها خلال تلك الفترة.

أمّا بالنسبة لـ«نسب المكاتب الشاغرة»، كانت دبي هي الوحيدة ضمن المدن الـ10 التي سجلت انخفاضاً في نسب المساحات المكتبية الشاغرة خلال الفترة التي يغطيها المؤشر، ما يعكس مدى الإقبال من جانب الشركات العالمية على تأسيس مكاتب في دبي.

وفي ما يتعلق بـ«الأسعار الحقيقية للمنازل»، سجلت الأسعار الحقيقية للمنازل في دبي ارتفاعاً خلال الفترة التي يغطيها المؤشر بنسبة 11.9%.

وأشار التقرير إلى أن دبي ومعها سنغافورة اشتركتا في ميزة مهمة، أسهمت بقوة في فوزهما بمركزين متقدمين على المؤشر، وهي التسهيل الواضح في ممارسة الأعمال التجارية.

ولي عهد دبي:

«رؤية محمد بن راشد حققت الريادة لدبي، ونشكر فرق العمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والشركاء من القطاع الخاص».