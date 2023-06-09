«أدنوك للإمداد» تحصل على عقد بـ 3.58 مليارات درهم

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، عن حصولها على عقد بقيمة 3.588 مليارات درهم لتنفيذ أعمال بناء جزيرة اصطناعية، من شركة «أدنوك البحرية».

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه وفقاً للعقد ستقوم «أدنوك للإمداد» بتنفيذ عمليات التجريف واستصلاح الأراضي وبناء المنشآت البحرية لجزيرة «G» الاصطناعية، في حقل «زاكوم السفلي» البحري.

وستتم إعادة توجيه نسبة 75% على الأقل من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتعد ترسية هذا العقد إنجازاً كبيراً ضمن استراتيجية «أدنوك للإمداد والخدمات» لاستكشاف فرص ومجالات جديدة للنمو تماشياً مع خططها لتحقيق نمو كبير مستمر، ما يشمل التوسع في قطاعات جديدة، من خلال وحدة الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة.

وتهدف «أدنوك للإمداد» إلى توسيع حصتها في سوق خدمات عقود الأعمال الهندسية والمشتريات للمناطق البحرية، حيث من المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً كبيراً في المنطقة خلال السنوات المقبلة.