«دبي كوميرسيتي» تطلق خدمة «سبارك بيز»

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى في قطاع التجارة الرقمية، المشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «لينك» المتجر المتعدد الأقسام في «وافي سيتي» والتابع لمجموعة «وافي»، لإطلاق خدمة «سبارك بيز»، بهدف توفير حلول نوعية بتقديم مجموعة من المزايا الاستثنائية التي تسهم في تحقيق مستهدفات الشركات على مستوى تأسيس وتوسيع عملياتها التجارية في المنطقة.

وتعكس الشراكة الجديدة، التزام «دبي كوميرسيتي» بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تسعى من خلالها إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وتسريع نمو اقتصادها الرقمي.

وتعد «سبارك بيز» مبادرة هادفة إلى استقطاب الشركات الأجنبية لدخول الأسواق التجارية في المنطقة، حيث تعمل على تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وتقديم حلول فعالة من حيث الكلفة وتوفير العمليات الجمركية وتجارب متعددة القنوات والتسويق الرقمي.