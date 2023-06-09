شراكة بين «دبي الجنوب» والصين لتنمية المشروعات الحضرية الكبرى

أعلنت منطقة «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن التوصل إلى اتفاقية مع الشركة الصينية «بيجين نيو إيروتروبوليس القابضة المحدودة».

وأفادت «دبي الجنوب» في بيان أمس، بأن الاتفاقية تهدف إلى تأسيس إطار شامل لرعاية علاقات التعاون، وتشجيع النمو المتبادل في العديد من المجالات، مثل التنمية الاقتصادية وتخطيط الأراضي الحضرية، وتوفير فرص العمل والتدريب، وتعزيز ممارسات الاستدامة.

ووقع الاتفاقية، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد، ورئيس مجلس إدارة «بيجين نيو إيروتروبوليس»، تشيغانغ ليو.

وفضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية، تشمل بنود الاتفاقية تبادل المعرفة والمعلومات والإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بمناطق المطارات الخاصة بهما، والامتثال التام لجميع القوانين واللوائح والتوجيهات المعمول بها محلياً.

وتؤكد العلاقة الاستراتيجية على أهمية الجهود المشتركة لتشجيع التعاون بين الشركات الخاصة في الإمارات والصين، إضافة إلى التعاون والتنسيق الاقتصادي بين منطقتي المطارات، والريادة المشتركة في تطبيق معايير التجارة الدولية الجديدة القادرة على التكيف مع المشهد الرقمي المتطور.

وقال محسن أحمد، إن «الاتفاقية مع (بيجين نيو إيروتروبوليس) تمثل فرصة فريدة لتسريع وتيرة التقدم الاقتصادي من خلال إطلاق المبادرات المتنوعة»، مضيفاً «مثل هذه الاتفاقيات تتماشى مع مهمتنا في (دبي الجنوب) للإسهام في الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتنويع اقتصاد الإمارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي». من جهته، قال تشيغانغ ليو: «إننا على يقين بأن الاتفاقية مع (دبي الجنوب) ستحقق نتائج مهمة، حيث تتيح لنا مشاركة خبراتنا في تطوير المناطق الاقتصادية والمشروعات الحضرية الكبرى».