2.4 مليار درهم تمويلات للمشروعات الصغيرة خلال الربع الأول

قدمت البنوك العاملة في الدولة 2.4 مليار درهم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من العام الجاري لتعاود بذلك دعمها لهذا القطاع الحيوي بعد تحفظ دام نحو عام شهد تراجعاً ربعياً متواتراً وتحفظاً في منح التمويل خلال العام الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 85.7 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 83.3 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم ونمو ربعي نسبته 2.8%.

تحسن

وتعقيباً، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، لـ«الإمارات اليوم»، إن تحسن الاقتصاد بصورة عامة وإعادة كامل النشاط للقطاعات كافة، أسهم في عودة الشركات بجميع فئاتها، ومنها الصغيرة والمتوسطة للعمل بكامل طاقتها، فضلاً عن أن الشركات التي بدأت نشاطها مع فترة انتشار جائحة «كورونا»، ازدهرت أعمالها حالياً وبدأت تحتاج تمويلاً للتوسعات الجديدة.

وأضافت الهرمودي، أن الأرقام الاقتصادية الممتازة لوضع الإمارات على مراكز التنافسية العالمية، أسهم أيضاً في جذب مزيد من الشركات للعمل في الدولة، ما يعني زيادة الطلب على التمويل، مشيرة إلى أن استقرار الشركات وانتظام تدفقاتها المالية وتوافر الضمانات، أعطى البنوك ثقة أكبر فيها، ومن ثم إمكانية تمويلها بمخاطر أقل.

طلب

وأفادت الهرمودي، بأن نتائج مسح توجهات الائتمان الذي يجريه المصرف المركزي بشكل ربعي، يظهر ارتفاع شهية الطلب على التمويل من قبل الأفراد والشركات للربعين الأول والثاني من العام الجاري، بجانب أن البنوك لديها مستويات قياسية من الودائع من المفترض أن يتم توظيفها في التمويلات المختلفة، لذا من الطبيعي أن نشهد زيادة في حجم التمويل.

النقد

ووفقاً لإحصاءات «المركزي»، ارتفع النقد المصدر بنهاية الربع الأول إلى 129.2 مليار درهم مقارنة مع 120 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بزيادة ربعية قيمتها 9.2 مليارات درهم.

وارتفع النقد المتداول خارج البنوك ليصل بنهاية مارس الماضي إلى 111.8 مليار درهم مقارنة مع 101.9 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 9.9 مليارات درهم.

ودائع

كما ارتفعت الودائع شبه النقدية بنهاية فترة المقارنة لتتخطى تريليوناً و29 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 966 مليار درهم نهاية العام 2022 بزيادة ربعية قيمتها 63 مليار درهم ونمو نسبته 6.5%.

وزادت الودائع الحكومية لتصل بنهاية مارس الماضي إلى 407.5 مليارات درهم مقارنة مع 397 ملياراً نهاية العام الماضي بزيادة فصلية قيمتها 10.5 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 2.6%.

3.9 تريليونات درهم تحويلات مالية

بلغت التحويلات المالية في القطاع المصرفي بالدولة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 3.896 تريليونات درهم، منها 2.478 تريليون درهم بين البنوك و1.418 تريليون درهم بين العملاء.

ووصلت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي خلال الربع الأول، إلى 306.4 مليارات درهم لعدد 5.6 ملايين شيك، فيما بلغت السحوبات النقدية من «المركزي» خلال الفترة ذاتها 46.3 مليار درهم مقابل إيداعات بقيمة 39.4 مليار درهم.