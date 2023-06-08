اطلع على التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي للعام الماضي
مكتوم بن محمد: دبي تمضي بخطى واثقة لتكون ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتحكيم
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن دبي تمضي بخطى واثقة لتكون ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتحكيم خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وقال سموه في تدوينة عبر “تويتر”: اطلعت على التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي للعام الماضي. سجل المركز 340 قضية جديدة بنسبة زيادة تبلغ 23% عن العام السابق، وتضمنت 44% من هذه القضايا أطرافاً دولية.
وأضاف: دبي تمضي بخطى واثقة لتكون ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتحكيم خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.
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