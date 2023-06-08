«الاتحادية للضرائب»: زيادة الإقبال على «باقة موَفَّق» لتسهيل ممارسة الأعمال

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، زيادة الإقبال وارتفاع عدد المُسجَّلين في «باقة موَفَّق» التي أطلقتها الهيئة في مارس الماضي، لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقدم الهيئة من خلالها العديد من الخدمات والحوافز والامتيازات المخصصة للقطاع.

جاء ذلك خلال «مجلس المُتعاملين» الذي عقدته الهيئة في أبوظبي، حول مُبادرة «باقة موَفَّق» ودورها في دعم وتشجيع رواد الأعمال على الامتثال الضريبي، ضمن مبادرة «مجالس المتعاملين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، عبر إشراك المتعاملين في تصميم تجارب مبتكرة بناءً على أفكارهم ومقترحاتهم.

وتم خلال «مجلس المُتعاملين»، استعراض أهداف مُبادرة «مجالس المتعاملين»، ودورها في توفير قنوات للتواصل المباشر بين متعاملي جهات حكومة دولة الإمارات من مختلف فئات المجتمع وممثلي هذه الجهات، وعقد لقاءات دورية لتهيئة مناخ تشاركي بين الحكومة والمتعاملين، وتسهيل تبادل الأفكار لتفعيل مشاركة المُتعاملين في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءتها بالاستفادة من آراء ومُقترحات المُتعاملين.

وتحرص مُبادرة «مجالس المتعاملين» على جمع الآراء بشأن تطوير الخدمات الحكومية، من خلال عقد اللقاءات المباشرة، وإجراء الاستبيانات، والنقاشات للتعرف إلى مقترحات المتعاملين بشأن تطوير الخدمات بهدف توفير تجربة مُتعامل مثالية.