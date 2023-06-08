غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً جديداً في جاكرتا

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، افتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد لها في مدينة جاكرتا الإندونيسية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمكاتب الخارجية للغرفة حول العالم إلى 18 مكتباً.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كجزء من مبادرة «دبي جلوبال»، التي تهدف إلى تأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030. كما تهدف هذه المكاتب إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب المواهب والأعمال التجارية الجديدة، لتعزيز مكانة الإمارة واحدةً من المراكز التجارية الرائدة في العالم، مع تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من توسيع أعمالها في 30 سوقاً خارجية ذات أهمية استراتيجية.

وقال وزير الدولة، أحمد بن علي الصايغ، في كلمته خلال افتتاح المكتب: «يعكس تأسيس المكتب الخارجي التزامنا المشترك بتعزيز الروابط بين البلدين الصديقين، وأدعو الشركات الإندونيسية للاستفادة من الخبرات والمعارف والموارد التي تتيحها غرف دبي لدعم أهدافها الاستثمارية والتجارية، فيما نتطلع من خلال تأسيس شراكات جديدة، إلى متابعة مسيرتنا لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً».

من جهته، قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تعتبر إندونيسيا سوقاً استراتيجية رئيسة بالنسبة لنا، حيث يشكل افتتاح مكتبنا في جاكرتا خطوة مهمة لبناء شراكات عابرة للحدود مع واحدة من أقوى اقتصادات العالم».