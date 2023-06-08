4 طروحات أولية في الإمارات تستقطب طلبات اكتتاب قياسية

شهدت الطروحات الأولية في أسواق الإمارات، طلباً قياسياً وإقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يعكس الثقة الكبيرة بالمنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

وبلغ إجمالي الطلب على أربعة طروحات أولية لشركات «أدنوك للإمداد والخدمات» و«أدنوك للغاز» و«بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي» و«الأنصاري للخدمات المالية»، نحو 1.017 تريليون درهم منذ بداية العام الجاري، فيما جمعت الطروحات الأربعة عوائد بأكثر من 14.5 مليار درهم.

وتوفر الطروحات الجديدة في أسواق المال المحلية فرصاً جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما تمهد الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشهد طرح شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» طلباً استثنائياً، ما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم في عام 2023، وثاني أكبر إدراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام حتى الآن بعد الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للغاز» في مارس الماضي، واستقطب طلباً إجمالياً من المستثمرين زاد على 460 مليار درهم.

وتجاوز الطرح في المجمل القيمة المستهدفة بـ163 مرة، ما يجعله أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

وجمع الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للغاز» عائدات إجمالية بنحو 9.1 مليارات درهم، بعدما بلغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم، متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بنحو 50 مرة.

أما طرح شركة «بريسايت»، فجمع عائدات إجمالية بلغت نحو 1.822 مليار درهم، وسط مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين، مع بلوغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم، حيث تمت تغطية الطرح بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل في الشركة «العالمية القابضة».

كما جمعت مجموعة «الأنصاري» للخدمات المالية من خلال الطرح العام الأولي 773 مليون درهم، واستقطب الطرح طلباً كبيراً من شريحة المستثمرين المحترفين، وشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات على حد سواء، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي على الأسهم 12.7 مليار درهم متضمناً المستثمر الأساسي شركة الصكوك الوطنية.