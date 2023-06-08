«تنظيم الاتصالات» تطلق حزمة مبادرات الذكاء الاصطناعي

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حزمة متعددة المحاور من خدمات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التحول الرقمي، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنية التي أصبحت أحد العناوين البارزة لعصر الثورة الصناعية الرابعة.

وتشمل محاور الحزمة توفير مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي الداعمة لممكنات الحكومة الرقمية سواء على السحابة السيادية الاتحادية، أو على البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات «U.ae».

وفي سياق هذه الحزمة، تم إطلاق خدمة «فكرة اسم»، وهي مبادرة مبتكرة تتيح لأي مستثمر أو رائد أعمال الحصول على اسم نطاق إماراتي مناسب للنشاط التجاري الذي يرغب في مزاولته بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، طلال بالهول الفلاسي، أهمية مواكبة التقنيات الناشئة، والتعامل معها بما يعزز الكفاءة الحكومية ويدفع مسيرة التحول الرقمي قُدُماً.

وقال: «تعمل الهيئة على تبني وتطبيق أحدث التقنيات لتعزيز دورها كممكّن للتحول الرقمي في الحكومة والمجتمع، وبما ينسجم مع رؤية (نحن الإمارات 2031) التي أطلقتها قيادتنا للأعوام الـ10 الأولى من الـ50 الثانية، والتي تنص على إنشاء المنظومة الأكثر ريادة وتطوراً، وتعزيز الأداء الحكومي، وتطوير أفضل نماذج عمل مرنة من حيث النتائج والفاعلية».

من جانبه، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار: «منذ مطلع فبراير 2023، حين وجّهت الحكومة بضرورة استكشاف الآفاق العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي، أطلقنا مختبرات ابتكار وورش عمل داخلية، وتوصلنا إلى باقة مبادرات تجمع بين تعزيز الكفاءة الحكومية، وزيادة رضا المتعاملين، وتسهيل مهمة الجهات الحكومية في تطبيق التحول الرقمي عبر الاستخدام الأمثل لحلول الذكاء الاصطناعي المتاحة. وستشهد الفترة القريبة المقبلة تطبيق العديد من هذه المبادرات بشكل متدرج».

وتشمل الحزمة في محطاتها المقبلة تحديثات كبيرة على البوابة الرسمية لحكومة الدولة «U.ae»، باستخدام الذكاء المعزز، وهو مزيج من الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، كما تشمل إضافة العديد من خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الشبكة الاتحادية.