مكتب الذكاء الاصطناعي و«غوغل» يطلقان سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي

أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع شركة «غوغل»، سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي في مبادرة جديدة تُعقد كل ثلاثة أشهر، لجمع الجهات المعنية في الحكومة والقطاعين الأكاديمي والخاص، في حوار عن السياسات العامة للذكاء الاصطناعي.

وركزت أولى الجلسات على موضوع الابتكار المسؤول والممارسات المثلى في مجال الذكاء الاصطناعي، وشارك فيها وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، الذي أكد أن «الإمارات برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمثل قصة نجاح في مجال التحول الرقمي، ونموذجاً متفرداً في الاستباقية والتميز والتنافسية في مختلف المجالات». وستستضيف مجالس الذكاء الاصطناعي في جلساتها المقبلة خبراء دوليين لتناول موضوعات رئيسة تشمل مستقبل العمل، والاستدامة، والتعليم.