شركة الاتحاد للطيران تحصل على لقب «شركة الطيران الصديقة للبيئة» لعام 2023 من إيرلاين ريتنجز

حازت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، للعام الثاني على التوالي جائزة «شركة الطيران الصديقة للبيئة 2023»، من جوائز إيرلاين ريتنجز لتصنيف شركات الطيران.

وركَّزت الجائزة التي تُصنِّفُ شركات الطيران بناءً على مبادرات الابتكار، وشبكات المسارات الدولية، ومؤشرات السلامة والأمان على التزام الاتحاد للطيران بسياسة الطيران المستدام، من خلال الابتكار والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب سعيها الدَّؤوب إلى دعم الجهود المحلية والدولية في الحفاظ على البيئة بالحد من الانبعاثات الكربونية.

وإلى جانب نَيْلها جائزة «شركة الطيران الصديقة للبيئة 2023»، حلَّت الاتحاد في المرتبة الثالثة ضمن قائمة «أفضل 10 شركات طيران» من حيث وسائل الراحة، والابتكار، والقيم، ومعايير السلامة على متن الدرجات الثلاث: السياحية، والأعمال، والأولى.

وترتكز استراتيجية الاتحاد للاستدامة على الحد من الانبعاثات باتخاذ بعض التدابير الوقائية والمباشرة في قطاع الطيران، وفقاً لخطط وأُطر عمل الشركاء والمؤسَّسات المعنيَّة في الدولة.

وفي آخر تقرير عن الاستدامة نشرته الاتحاد في شهر مايو 2023، أعلنت الشركة تحقيقها انخفاضاً بنسبة 26 في المئة في الانبعاثات الكربونية للإيرادات الكليّة للطن المتري، من خلال تنفيذها مبادراتٍ استثنائيةً في مجال الاستدامة، ومنها برنامج جرينلاينر، الذي يستخدم أسطول طائرات بوينغ 787 دريملاينر، مختبراتٍ للتجارب، إضافةً إلى «طائرة استدامة 50» من طراز A350-1000.

وأعربَ الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران،أنطونوالدو نيفيس، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: «نحن فخورون بتحقيق انخفاض بنسبة 26% في الانبعاثات الكربونية للإيرادات الكلية للطن المتري. وإنَّ هذا الإنجاز هو مؤشر على الجهود الكبيرة التي يبذلها فريقنا لتطبيق خطط الاستدامة، ونحن نشكرهم على كل إسهاماتهم التي يقدّمونها، كما أنني أشعر شخصيّاً بالكثير من الفخر حيال كلِّ إنجازاتنا، التي تتخطّى مجرَّد خفض الانبعاثات الكربونية المباشرة، لتشمل استكشاف حلول مبتكرة لتحدياتٍ أكبرَ تواجه الاستدامة في الطيران، كما هو واضح في تقريرنا السنوي».

ومن جهته، قال جيفري توماس، رئيس تحرير موقع «إيرلاين ريتنجز»: «لقد أثبتت الاتحاد للطيران ريادتها في مجال الجهود الرامية إلى تشغيل رحلات طيران مستدامة، من خلال برنامجها جرينلاينر، وطائرة (الاستدامة 50) من طراز A350. وأودُّ التأكيد على أنَّ موظفي الاتحاد وإدارة الشركة ملتزمون جدّاً بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لاسِيَّما أنَّ ثمَّة ملايين الأشياء التي تؤدي دوراً في تقليل الانبعاثات، ما يُحتِّم ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في هذا الصدد».

وفي ذات السياق، أوضحَ السيد توماس: أنَّ «تقرير الاستدامة لعامَي 2021-2022 الصادر عن شركة الاتحاد للطيران يُبيِّن التطوَّرات المتوقَّعة التي يمكن تحقيقها في مجال الطيران المستدام بتنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات».

ومن أبرز إنجازات الاتحاد للطيران في مجال الاستدامة لعام 2023:

خفض الانبعاثات الكربونية للإيرادات الكلية للطن المتري بنسبة 26 في المئة

تعزيز أسطول الاتحاد بخمس طائرات من طراز A350

زراعة 68,916 شجرة قرم ضمن مشروع غابة الاتحاد لأشجار القرم

إعادة تدوير أكثر من 29 ألف عبوة بلاستيكية بالتعاون مع «ديجريد»

توفير أكثر من 770 ألف لتر ماء بغسل الحافلات من دون ماء

تعويض الضيوف لأكثر من 3700 طن من الانبعاثات الكربونية

تشغيل أكثر من 40 رحلة بيئية خلال 2022

تشغيل رحلات مسافتها 4.9 ملايين كم من دون انبعاثات كربونية

إطلاق حلقة تدوير مغلقة تعزز الاقتصاد الدائري لجميع المواد البلاستيكية التي يُمكن إعادة استخدامها

تعزيز برنامج الولاء البيئي وبرنامج «الخيارات البيئية»

الاستمرار في تنفيذ الخطط الرامية إلى تطوير «وقود الطيران المستدام»

تشغيل أول رحلة تُسجّل صافي انبعاثات كربون صفرية باستخدام وقود الطيران المستدام باعتماد مبدأ «حجز الوقود واستخدامه»