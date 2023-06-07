"المركزي" يلغي ترخيص شركتي "النورس" و"الشرفاء" لخدمات التأمين

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلغاء ترخيص شركتي "النورس" و"الشرفاء" لخدمات التأمين من سجل وسطاء التأمين، وفقاً لأحكام نظام وسطاء التأمين المعمول به.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة، وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.