«مجموعة بريد الإمارات» تجري إعادة هيكلة منظومة عملياتها

أعلنت «مجموعة بريد الإمارات» إجراء إعادة هيكلة استراتيجية، بهدف ترسيخ مكانتها، ولتصبح الممكن الرئيس للخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

وأفادت المجموعة في بيان، بأن هذه التغييرات تأتي في أعقاب تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل «جهاز الإمارات للاستثمار»، ما أدى إلى إعادة هيكلة منظومة عملياتها لتعزيز سلاستها وكفاءتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات، عبدالله الأشرم: «يمثِّل تحول (مجموعة بريد الإمارات) بشكلٍ رسمي إلى شركة مساهمة عامة محطةً مفصلية في مسيرتنا نحو تنويع أعمالنا، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز نطاق خدماتنا ومنتجاتنا المخصصة».

وأضاف: «كما تسهم هذه الخطوة في تحقيق أهدافنا الأساسية، المتمثلة في ترسيخ مكانة المجموعة في مصاف أهم شركات الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، وإرساء دعائم منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والحلول الرقمية الأخرى».

وتابع الأشرم: «انطلاقاً من حرصنا على مواكبة اتجاهات السوق المتغيرة، والتطورات المستمرة في قطاع اللوجستيات، نؤكد التزامنا مواصلة السير على نهج (مجموعة بريد الإمارات)، الزاخر بالنجاح والإنجازات، استناداً إلى ركائزنا المؤسسية المتينة، وكفاءات فريق عملنا، لتعزيز آفاق نمو الشركة، مدعومين بالقدرات المتميزة التي تتمتع بها المجموعة، ومحفظتها الواسعة من الشراكات الاستراتيجية».

وبحسب البيان، فقد حرصت «مجموعة بريد الإمارات» منذ تأسيسها على الإسهام بشكل إيجابيٍّ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، تماشياً مع رؤى القيادة، لاسيمّا في مجالات التجارة الإلكترونية والشمولية المالية والتحول الرقمي. وانطلاقاً من ذلك، ستخضع جميع الشركات الفرعية التابعة للمجموعة، وهي: «بريد الإمارات»، و«فينتكس»، و«مركز الوثائق الإلكترونية» إلى تغييرات فعالة.

من ناحية أخرى، ستواصل «فينتكس» (FINTX)، شركة التكنولوجيا المالية الجديدة التابعة لـ«مجموعة بريد الإمارات»، تمكين جهود التحول الرقمي للنهوض بشركات الخدمات المالية التابعة لها، وهي «وول ستريت للصرافة»، و«إنستانت كاش».

أما «مركز الوثائق الإلكترونية» (EDC)، الجهة المختصة بالتحول الرقمي والتابعة للمجموعة، فسيتابع تطوير منصاته وحلوله الرقمية لدعم المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية والقطاعات الأخرى في تحقيق أهدافها على صعيد التحول الرقمي.

وستقوم «مجموعة بريد الإمارات» بإنشاء وحدة جديدة تتولَّى أعمال الابتكار والاستثمارات الاستراتيجية.