«المغامرات العربية» تطلق «أدفينتشر باس» للعروض ومناطق الجذب في دبي

أطلقت «المغامرات العربية»، الشركة المتخصصة في إدارة الوجهات السياحية في دولة الإمارات ومشغل الجولات السياحية ورحلات السفاري، منتج «أدفينتشر باس» Adventure Pass الجديد، لإضافة قيمة وسهولة في حجز المغامرات وزيارة مناطق الجذب الشهيرة عالمياً في دبي.

وأفادت الشركة بأن المنتج يقدم حزماً من ثلاث أو خمس تجارب، مع توفير حتى 40% مقارنة بإجمالي أسعار الدخول العادية، وبمجرد الاستخدام في التجربة الأولى، فإنه يتوافر أمام الزوار سبعة أيام للاستمتاع بالتجارب المتبقية.

وبحسب «المغامرات العربية»، يقدم «أدفينتشر باس» حالياً 16 من أفضل التجارب في دبي، مع خطط لإضافة مزيد من أماكن الجذب. وتشمل العروض رحلات السفاري الصحراوية التي تنظمها «المغامرات العربية» في «محمية دبي الصحراوية»، إضافة إلى «أكوافنتشر»، أكبر حديقة مائية في العالم، وتجربة «القمة» الشهيرة في «برج خليفة»، أعلى مبنى في العالم.

وقال نائب رئيس إدارة الوجهات السياحية في «مجموعة دناتا للسفريات»، علاء الخطيب: «يسعدنا توسيع محفظة المغامرات العربية لتشمل هذا المنتج المبتكر، حيث يقدم (أدفينتشر باس) وفورات مجزية، وسهولة ومرونة للاستمتاع بأفضل تجارب دبي الشهيرة عالمياً».

وأضاف: «توفر الحزم الجديدة والتطبيق للمتعاملين والشركاء التجاريين، من خلال القدرة على وضع برنامج خاص طوال الرحلة، فرصاً فريدة لتعزيز التجربة في الوجهة بقيمة ممتازة. كما تقدم فرصة للمقيمين في دبي أو الزوار، لإعادة زيارة معلم ما أو تجربة موقع جديد، أو لمفاجأة الأصدقاء والعائلة ببرنامج خاص لرحلة العمر»، مؤكداً أن الشركة ستواصل استكشاف الفرص ومراقبة التطورات الجديدة لتعزيز عروضها وتقديم أفضل ما في دبي للمتعاملين معها.

ويتوافر منتج «أدفينتشر باس» من «المغامرات العربية» عبر الإنترنت بأسعار تبدأ من 675 درهماً، وهو صالح للاستخدام 12 شهراً من وقت الشراء.