«طيران الإمارات» تقترب من طلبية لشراء بين 100 و150 طائرة

قال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «الشركة تقترب من عمل طلبية كبيرة للطائرات يراوح عددها بين 100 و150 طائرة، بينما تستعد لاستبدال أسطولها من طائرات إيرباص (إس إي إيه 380) ذات الطابقين التي ستنطلق مطلع العقد المقبل».

وأضاف كلارك في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في مدينة إسطنبول التركية، أمس، أثناء انعقاد الاجتماع العام السنوي لـ«اتحاد النقل الجوي الدولي»، إن «شركة الطيران تقترب من القيام بشيء سيتضمن شراء المزيد من الطائرات من طراز (إيرباص إيه 350) و(بوينغ 777)، وربما أيضاً طائرة من طراز (بوينغ 787 دريملاينر) الأصغر حجماً». وقال كلارك في المقابلة: «سنبدأ في عمل طلبيات قريباً إلى حد ما». وتابع: «من الممكن أن يحدث ذلك في الأسبوع المقبل، ومن الممكن أن يكون في معرض دبي للطيران».